Regione punta sulla Bit: ricchissimo palinsesto per la Lombardia

Milano. Promuovere l’eccellenza dei territori è l’obiettivo di Regione Lombardia, che sarà protagonista della BIT, la Borsa Internazionale del turismo, in programma a Milano dal 10 al 12 aprile, con un’Area espositiva di oltre 700 mq.

Ad affiancarla, ben 64 co-espositori, che hanno risposto alla manifestazione d’interesse indetta da Regione Lombardia. Di questi, 16 saranno i rappresentanti dei territori:

– Comune di Cremona

– Comune di Bellano

– Lago di Como GAL

– Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia

– Camera di Commercio di Como-Lecco

– Agenzia per lo Sviluppo e la Promozione Turistica della Provincia di Bergamo

– Bresciatourism

– Associazione Strada del Vino Franciacorta

– Associazione operatori turistici e economici promobellagio

– Valtellina turismo

– Comune di Monza

– Consorzio Turistico di Madesimo

– Lago di Garda – Lombardia

– ATR Associazione Turismo e Ricettività

– Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale

– Camera di Commercio Varese.

Regione Lombardia ha costruito un palinsesto di eventi ricco e articolato (Area Eventi Regione Lombardia, Padiglione 3 – Piano terra – Stand C17 C25 G16 G24) in grado di proporre idee e soluzioni ‘ad hoc’ per qualunque tipologia di turista. Enogastronomia, spiritualità, turismo culturale, natura e sport all’area aperta, fughe romantiche e ancora tanto altro.

PROMOZIONE DELLE NOSTRE BELLEZZE – ‘Molteplici saranno le iniziative e i progetti di promozione turistica che troveranno spazio nel nostro palinsesto’ spiega Lara Magoni, assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia.

‘L’obiettivo – prosegue – è dare visibilità alle varie iniziative dei territori, esaltandone l’attrattività e puntando sui grandi eventi come driver strategici per la promozione delle nostre bellezze’.

PAROLA D’ORDINE: RESTART – Come rilevato dal Centro Studi di Confindustria, la pandemia ha avuto un impatto significativo sul settore del turismo italiano che ha dovuto confrontarsi non solo con le misure di contenimento del virus, che hanno imposto lunghe chiusure e limitazioni, ma anche con il venir meno di una quota importante di fatturato rappresentata dai turisti stranieri. In quest’ottica, l’edizione 2022 della BIT, rappresenta un’occasione di ripartenza.

‘Un’edizione della Bit particolarmente importante e significativa – chiosa Magoni – che dovrà fare da ponte per accompagnarci verso due eventi fondamentali, a cominciare da Bergamo e Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, sino ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026’.

‘Eventi internazionali – ha concluso la titolare della delega al Turismo in Giunta regionale – che metteranno in vetrina una Lombardia efficiente, con servizi all’avanguardia, che fungeranno da propulsori di visibilità per la valorizzazione dei nostri territori’.