Wine Resort, Corte Lantieri tra bollicine e relax

(red.) Immerso fra le vigne della Franciacorta, con un giardino lussureggiante di fioriture e grandi terrazze panoramiche, una stupenda piscina affacciata sui filari, camere ariose con vista sulle colline, un eccellente ristorante: Corte Lantieri di Capriolo è il Wine Resort ideale per un rilassante week end o una vacanza nella natura, salutare per corpo e mente. Un luogo isolato nel verde, dove trascorrere piacevoli giornate en plein air grazie agli ampi spazi dove poter fare passeggiate, pedalate, attività e movimento all’aria aperta lontano dalla folla. O, semplicemente, prendere il sole a bordo piscina, leggere un libro nel silenzio, riconquistare il proprio tempo. Annesso all’omonima cantina, fra le più blasonate e storiche della zona, si trova in una delle aree più belle e autentiche della Franciacorta, a ridosso dell’incantevole borgo medioevale di Capriolo. Una posizione da cui poter raggiungere comodamente in un quarto d’ora d’auto le spiagge del lago d’Iseo e Brescia, con i suoi tesori d’arte e storia tutelati dall’UNESCO. Gli ospiti possono partire alla scoperta della Franciacorta (fra le mete enoturistiche più amate dai wine lovers italiani e stranieri) in sella alle biciclette a loro disposizione, oppure incamminarsi lungo i sentieri che si inoltrano fra vigne e boschi, o ancora fare belle passeggiate a cavallo affidandosi al maneggio che si trova vicino alla tenuta.

Dormire nel silenzio fra le mura di un antico palazzo

Le mura di Corte Lantieri sanno di storia, dato che il Wine Resort è il frutto dell’attenta ristrutturazione dell’antico palazzo nobiliare della famiglia Lantieri de Paratico, che si trova proprio sopra la storica cantina risalente al Settecento, dove oggi riposano nella penombra i pregiati Franciacorta aziendali. Ambienti raffinati e accoglienti, ha solo sette ampie camere per regalare agli ospiti il massimo dello spazio e della privacy. Arredamento personalizzato e cura dei dettagli, le stanze si aprono con ampie finestre sull’anfiteatro morenico franciacortino: verde e silenzio, per il riposo più assoluto.

Il ristorante, fiore all’occhiello di Corte Lantieri

Fiore all’occhiello di Corte Lantieri è il suo ristorante, fra gli indirizzi più apprezzati della buona tavola franciacortina, aperto anche a chi non alloggia nel Wine Resort. A guidarlo con mano sicura è lo Chef Gabriele Cristini, che attinge alla tradizione gastronomica della Franciacorta e a quella del vicino lago d’Iseo, interpretandole con personalità. I piatti rincorrono le stagioni e valorizzano la verdura e la frutta provenienti dall’orto situato tra i vigneti dell’azienda e i prodotti del territorio. Nel menu primaverile, ecco come antipasto lo Sformato di zucchine con coulis di pomodoro e la Terrina di coniglio con crostone di pane e marmellata di cipolle rosse. Fra i primi il Risotto Carnaroli con punte d’asparagi mantecato con formaggio delle nostre Valli e fra i secondi Filetto didi maialino cotto a bassa temperatura, salsa Chardonnay e spinaci padellati all’olio del Sebino. A concludere in dolcezza il pasto crostatine, semifreddi, dolci al cucchiaio preparati in casa. Ciascun piatto, presentato con cura e raffinatezza, viene accompagnato dai pregiati Franciacorta della Cantina Lantieri. Fra i classici del ristorante, gli antipasti con prodotti tipici, quali la Sarda essiccata del Sebino (proposta con polenta abbrustolita), i salumi locali come la Ret (il salame De.Co. di Capriolo) e il salame di Montisola e i formaggi tradizionali come il Silter Camuno e il Selvino di Grotta (che vengono accompagnati da confetture e mieli locali). E poi il Risotto al Franciacorta Millesimato mantecato alla Robiola due latti, i Casoncelli della Corte con burro spumeggiante e salvia, le paste con pesce di lago, il Manzo della tradizione di Rovato all’olio extra vergine.

Visite nella cantina del Franciacorta Campione del Mondo e degustazioni

Naturale corollario ad un soggiorno a Corte Lantieri sono le degustazioni guidate e le visite in cantina, durante le quali si scopre come nascono i pregiati Franciacorta prodotti da uve raccolte manualmente nei 21 ettari di vigneti coltivati in forma biologica di proprietà aziendale, che si estendono in parte intorno alla cantina e in parte alle pendici del Monte Alto. Simbolo e portabandiera della cantina è il Franciacorta Cuvée Brut NVLantieri, che ha conquistato il titolo di World Champion nella categoria Classic Brut Non-Vintage Blend al The Champagne & Sparkling Wine World Championship 2019 (CSWWC), il più importante concorso del settore ideato da Tom Stevenson, massimo esperto mondiale di Champagne and Sparkling wines.

Lantieri de Paratico, una tradizione vinicola che risale al Cinquecento

I Lantieri de Paratico, nobile e antica famiglia bresciana, hanno radici franciacortine che risalgono a più di mille anni or sono, dato che la prima data certa che le documenta risale al 930 d. C. Il suffisso nobiliare “de Paratico” sta a significare il loro precedente insediamento nell’omonimo paese franciacortino, al confine con il lago d’Iseo. Qui, i Lantieri fecero erigere nell’XI sec. un magnifico castello. La storia narra che vi sia stato ospitato Dante Alighieri che, ispirato dal paesaggio, avrebbe scritto alcuni versi della Cantica del Purgatorio. Nel Cinquecento la famiglia si trasferì a Capriolo dove si distinse per la produzione di vini, di cui riforniva anche le corti di Mantova, Ferrara e Milano, dove era in particolar modo apprezzato il pregiato Rubino di Corte Franca. La tradizione vitivinicola si è perpetuata fino ai nostri giorni ed ancor oggi la sede dell’azienda si trova appunto a Capriolo, accanto all’antico palazzo di famiglia.