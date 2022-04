Le bellezze della Leonessa con “Brescia WalkHome!”

(red.) L’offerta turistica cittadina amplia a partire dal 16 aprile con le visite guidate tematiche è il nuovo “Brescia WalkHome!”, ispirato ai free walking tour europei.

Comune di Brescia e Gruppo Brescia Mobilità, anche in vista dell’appuntamento con Bergamo-Brescia Capitale italiana della cultura 2023, promuovono le visite guidate tematiche si rivolgono a quanti desiderino arricchire le proprie conoscenze di storia, arte e architettura.

Saranno ben 44 gli appuntamenti, con partenza prevalentemente dall’Infopoint di Via Trieste, condotti da guide specializzate e abilitate, che avranno una durata di un’ora e mezza circa e potranno essere prenotate via mail scrivendo a infobrescia@bresciamobilita.it oppure tramite WhatsApp inviando un messaggio al 342 6058111.

Per i partecipanti è previsto un contributo di 5 euro per gli adulti e di 3 per i bambini fino ai 12 anni.

Le “Brescia WalkHome!” sono invece brevi visite di benvenuto, che vi consentiranno di orientarsi tra le principali attrattive di Brescia e ricevere le prime informazioni essenziali, nel corso di una passeggiata della durata di un’ora.

Le visite sono organizzate in cinque lingue: italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo.

La partecipazione per i turisti è gratuita, con accesso libero anche last minute, senza numero di partecipanti minimo.

