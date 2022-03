Palazzolo, street food per il parco fluviale Metelli

(red.) Si avvicina l’estate e per il terzo anno consecutivo l’Amministrazione di Palazzolo sull’Oglio del sindaco Gabriele Zanni – e in particolare l’Assessorato al Commercio – ha deciso di valorizzare la bellissima passeggiata lungo il fiume Oglio, rendendola disponibile tramite bando per la movida cittadina.

Si chiuderà a mezzogiorno di venerdì 25 marzo il bando pubblico con il quale il Comune cercherà candidati per lo street food: ovvero, le attività di cibo da strada, che già nell’estate 2020 hanno animato il parco fluviale Metelli, regalando un po’ di spensieratezza in un’annata decisamente difficile.

Potranno candidarsi quelle attività che possano agire in qualità di aggregatori e che abbiano mezzi mobili per l’erogazione alimentare – pulmini, furgoncini o altri mezzi mobili attrezzati per la cucina, opportunamente rivisitati e resi attraenti attraverso la verniciatura o il wrapping degli esterni – a ciascuno dei quali sarà assegnata un’area specifica; il numero massimo di veicoli sarà da concordare in base allo spazio disponibile e all’effettiva fruizione da parte del pubblico.