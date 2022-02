Guide Turistiche in festa: lunedì visita guidata (gratuita) con sosta all’Olfattorio

(red.) In occasione della 33a giornata internazionale della guida turistica l’associazione culturale Bresciastory organizza una visita guidata gratuita nel centro storico, una passeggiata nel cuore di Brescia per riscoprire le origini di antichi monumenti. Ogni anno, sin dal 1990, il 21 febbraio è tradizione per le Guide turistiche

abilitate condividere una festa a tema, nata per avvicinare il grande pubblico a una professione che diffonde non solo la conoscenza delle bellezze d’Italia, ma ogni giorno ne sorveglia e tutela i Beni Culturali. L’appuntamento è lunedì 21 febbraio alle ore 15 o alle ore 17 per una esclusiva esperienza insieme con una Guida turistica abilitata e una Fragrance specialist.

La visita alla Leonessa d’Italia, inizia dai Portici all’altezza del numero 51 di via X Giornate, con, a seguire, una esperienza olfattiva nella sede di Olfattorio Bar à Parfums. Tra affascinanti vestigia di epoca romana verranno presentate fragranze ispirate ai diversi luoghi toccati dal tour e ogni fragranza si armonizzerà con un angolo artistico della nostra città. I posti sono limitati e le prenotazioni chiudono domenica 20. Prenotazioni e informazioni al numero 340 508 4747 oppure scrivendo a info@bresciastory.it.