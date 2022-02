Apre Il Pescetto, “ghost restaurant” specializzato in pesce e crostacei

(red.) Ment Srl – azienda desenzanese fondata nel 2016 e proprietaria dell’insegna Cartapaglia | Pizza & Gin di Lungolago Cesare Battisti 7 – ha aperto il suo primo ghost restaurant con insegna Il Pescetto. Si parla di Ghost Restaurant quando un ristorante dotato di cucina e sala, decide di creare un brand parallelo che esiste e vende solo tramite ecommerce o piattaforme di delivery.

A causa della pandemia da Covid 19 è stato accelerato quel processo, già avviato da qualche anno, che ha spinto sempre più italiani a servirsi di servizi di delivery e take-away per i propri pasti nella quotidianità casalinga ed il trend è in costante crescita. Si pensi che nel 2021 il settore delivery ha registrato un incremento di fatturato del 38% rispetto al 2020, anno in cui molti ristoranti hanno dovuto -per poter sopravvivere- avvicinarsi a questa tipologia di vendita.

Il Pescetto rappresenta quindi un esperimento per Ment Srl il cui obbiettivo è comprendere se anche a Desenzano, e non solo nelle grandi città, i tempi siano maturi per poter intraprendere questo tipo di attività e prepararsi quindi, eventualmente, ad investire sul settore del delivery.

Cosa offre Il Pescetto?

L’offerta, seppur variegata è molto specifica e si concentra su pesce e crostacei. Nel menù si possono notare le forti contaminazioni del mondo occidentale e di quello orientare. Si parte con i fritti tra i quali spiccano le moeche o le takoyaki (palline di polpo giapponesi), presenti poi i panini ispirati alla cucina USA a base di crostacei, i bao giapponesi ed i tacos fusion.

Le materie prime sempre di massima qualità ed i sapori decisi e ricercati che contraddistinguono la cucina di Cartapaglia.

Il Pescetto ha aperto il 1 Febbraio 2022 ed attualmente è presente sulla piattaforma Deliveroo. Presto approderà anche su Glovo, “e stiamo valutando la possibilità di avvalerci di una piattaforma proprietaria per gestire i vari restaurant, presenti e futuri, del gruppo”.