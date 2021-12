Massoletti (Confcommercio): fine d’anno magra per alberghi e ristoranti

(red.) Un anno ancora complicato seppur migliore del 2020: questa – secondo Confcommercio Brescia – è la sintesi del 2021 per i settori del commercio, del turismo e dei servizi. I miglioramenti sono derivati soprattutto dallo stop alle chiusure forzate, ma i risultati economici del pre-Covid rimangono difficili da raggiungere: per il commercio in Italia si sono appena registrati 10 miliardi in meno di consumi rispetto al Natale 2019, mentre è ancora più grave la situazione del turismo con alberghi e ristoranti che stanno soffrendo cancellazioni e disdette last minute, tanto che rispetto ai 25 milioni di partenze programmate dagli italiani, 5 milioni sono già state cancellate e altri 5,3 milioni di turisti stanno riducendo i giorni di vacanza o cambiando meta.

“La situazione più grave”, dice il presidente di Confcommercio Brescia Carlo Massoletti, “riguarda il comparto turistico, perché purtroppo l’evolversi della pandemia, le nuove misure introdotte dal governo e il caro bollette (è previsto un incremento dei costi di elettricità e gas intorno al 40%) stanno influenzando pesantemente la chiusura di questo anno 2021 e ancora di più l’inizio del 2022”.

“Le strutture ricettive”, continua Massoletti, “stanno subendo cancellazioni soprattutto da parte degli stranieri, su cui tra l’altro pesa sicuramente l’obbligo di tampone per l’entrata in Italia, e siamo molto allarmati anche il periodo dopo le feste, sul quale al momento i nostri albergatori stanno registrando poche prenotazioni sia in città che in montagna a causa della grande incertezza dovuta all’evoluzione della pandemia”.

Chiusura dell’anno che sta penalizzando anche ristoranti e pubblici esercizi: “Sono arrivate molte disdette per i pranzi e le cene di Natale ed ora arrivano quelle per l’ultimo dell’anno, tanto che stimiamo una perdita di oltre 20 milioni di euro per i ristoranti della provincia di Brescia a dicembre rispetto allo stesso periodo del 2019. Le cancellazioni sono ancora più gravi se si considera che, per molte imprese, questo periodo arriva a valere circa il 20% del fatturato totale. Anche le 25 discoteche presenti in provincia di Brescia sono in enorme difficoltà dopo la decretazione della chiusura fino al 31 gennaio” ha aggiunto Massoletti.

“Le prospettive per il 2022″, conclude il presidente di Confcommercio Brescia, “sono di un leggero miglioramento per tutto il comparto del terziario, a patto che si scongiurino chiusure forzate o nuove limitazioni, ma non riusciremo ancora a pareggiare i risultati economici raggiunti nel 2019 e, quindi, ci saranno ancora difficoltà per le imprese, in particolare per quelle del turismo e del retail del settore non alimentare. Sarà fondamentale prevedere un aiuto a livello fiscale e la moratoria dei prestiti per fornire un supporto concreto agli imprenditori e alle loro famiglie”.