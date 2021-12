Strada del Vino Colli dei Longobardi, nel 2021 ben 104 iniziative di promozione

(red.) Si è svolta Giovedì 23 Dicembre 2021 presso la Cantina “San Michele” di Capriano del Colle (Brescia), la Conferenza Stampa di Colli dei Longobardi Strada del Vino e dei Sapori.

Erano presenti, il Presidente Flavio Bonardi, l’assessore regionale all’agricoltura Fabio Rolfi, il Consiglio Direttivo dell’Associazione e gli amministratori dei territori che afferiscono alla Strada del Vino e dei Sapori.

Nella sua presentazione, il Presidente ha elencato le 104 iniziative realizzate nel 2021 grazie alla collaborazione di Regione Lombardia e dei Comuni e che anno visto la partecipazione, in presenza, di 4996 persone. Un successo in un momento così difficile come quello che si è vissuto – ha affermato Bonardi – e che dimostra come sia fondamentale la rete fra realtà ed enti nell’ottica di valorizzazione reale del territorio.

Il Presidente ha poi ricordato il lavoro fatto di promozione con ben 37 incontri istituzionali e l’impegno di voler aumentare la presenza di nuovi soci coinvolgendo nuovi soggetti, ma anche l’importante attività ricerca di sponsor realizzata che ha consentito di organizzare iniziative ma aumentare anche la comunicazione dell’Associazione.

L’Assessore Rolfi ha ricordato come Regione Lombardia sulle Strade investirà nel 2022, attraverso un bando specifico, circa 5 milioni di euro che potranno essere utilizzati per la cartellonistica o per la realizzazione di “infopoint “specifici per la valorizzazione dei prodotti e del territorio.

Il Presidente Bonardi, in conclusione ha ringraziato per il CdA che lo ha sempre supportato in questo anno e ha promesso che per il 2022 l’impegno a valorizzare il territorio sarà sempre maggiore. Al termine della Conferenza Stampa è stato offerto un brindisi dalla Cantina “San Michele” a tutti gli intervenuti.