Turismo sostenibile, la sfida per il nuovo Got

(red.) Prima uscita ufficiale del nuovo consiglio direttivo del Got (Gruppo operatori turistici) alla Camera di Commercio di Brescia per affrontare le nuove sfide che il turismo sostenibile propone al territorio camuno, sebino e franciacortino. Un comunicato informa che “oltre alla riconfermata presidente Silvia Schiavini e a Moira Troncatti, guida Gae e presidente della Associazione culturale Lontano Verde, sono entrati come membri nuovi Lucia Zanotti, guida turistica di grande valore con esperienza trentennale come operatore turistico a più livelli e fondatrice di Iseo Guide, Gianluigi Vimercati, viticoltore e rappresentante della Franciacorta, e il consulente socio politico comunicatore Luca Panichi, collaboratore del Fuori Tabella”.

“Il Got conclude l’anno 2021”, prosegue la nota, “con la partecipazione a 10 appuntamenti fieristici e presso workshop, con l’organizzazione sul nostro territorio di un educational tour dove sono stati selezionati 7 tour operator provenienti da Francia , Belgio, Danimarca e Svezia. Un altro momento significativo è stata l’inaugurazione del monumento di Marco Pantani, per promuovere la Vallecamonica come meta di un turismo sportivo che abbraccia il territorio. il Got è entrato a far parte del Consorzio Thearme & Ski e per il 2022, siglando una collaborazione con la Dmo di Vallecamonica, al fine di implementare nella qualità la propria presenza alle fiere sul turismo, tramite le quali questo anno si è rilevato un buon riscontro numerico sul versante della affluenza di nuovi target di turisti verso il nostro territorio”.

“Un altro canale comunicativo”, conclude il documento, “è stato aperto pure con Visit Lake Iseo, per implementare nuove sinergie tra pubblico e privato, e congiuntamente si sta definendo la nuova collaborazione con il Treno dei sapori, nella sfida di una promettente filiera turistico enogastronomica, coagulo possibile di target mirati di turisti. L’auspicio è che dal 2022 tutte queste intense attività, trovino un interfaccia istituzionale più attiva nella intento di valorizzare sempre di più un turismo destagionalizzato e fruibile per tutti”.