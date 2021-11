Regione ed Easyjet promuovono tuor nel Bresciano di influencer francesi

(red.) Regione Lombardia è protagonista di un nuovo progetto di promozione B2B sul mercato francese, grazie alla partnership sviluppata con easyJet. L’iniziativa si sviluppa nell’ambito delle attività pianificate in collaborazione con le principali compagnie aeree internazionali, operanti sugli aeroporti lombardi. Tra gli obiettivi principali, la promozione della destinazione turistica attraverso una campagna social e digital sviluppata in accordo con easyJet, la prima compagnia aerea che offre collegamenti tra Francia e Lombardia.

“Si tratta – dice Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda – di un progetto importante, che grazie all’utilizzo di strumenti attuali e particolarmente efficaci, con un linguaggio fresco e accattivante, permetterà di valorizzare il ‘brand Lombardia’”.

“L’educational tour, in collaborazione con easyJet, pone l’accento – aggiunge l’assessore – sull’attrattività internazionale di territori particolarmente interessanti da un punto di vista turistico e coinvolti da eventi rilevanti nel medio lungo termine. Da Bergamo a Brescia sino al Lago di Garda, influencer e instagrammer, con i loro scatti e i loro racconti, saranno i veri ambasciatori delle eccellenze di realtà che hanno molto da offrire. Cultura, tradizioni, enogastronomia e servizi di qualità: dopo mesi difficili, abbiamo bisogno di ridare slancio al turismo lombardo, puntando su mercati da sempre favorevoli, come quello francese”. “La Lombardia – conclude l’assessore Magoni – è pronta a ripartire, grazie anche ai social e al digital. Immagini e stories, sono sicura, faranno venire voglia ai turisti internazionali di fare tappa nella nostra terra”.

L’influencer tour sarà previsto dal 19 al 21 novembre e vedrà la scoperta dei territori di Bergamo e Lago d’Iseo, Brescia e Lago di Garda. Le tematiche valorizzate saranno Arte e Cultura, Laghi, Borghi, Enogastronomia, anche in ottica della promozione di Bergamo e Brescia come ‘Capitali italiane della Cultura 2023’.

Protagonisti di questa esperienza saranno tre importanti talent francesi, ciascuno con oltre 80.000 followers sui propri social network. Il viaggio inizierà dal romantico Lago di Iseo, con Lovere, uno dei Borghi più Belli di Italia, per poi proseguire verso il territorio collinare della Valcalepio, nota per le sue aziende agricole produttrici di vini di eccellenza. Gli influencer si sposteranno successivamente a Bergamo, dove a bordo dei tuk-tuk ammireranno gli angoli più suggestivi di Città Bassa, più moderna, e Città Alta, con le sue mura medievali e case antiche. La serata si concluderà con uno speciale spettacolo promosso dal Festival Donizetti Opera.

Il tour proseguirà alla scoperta del centro storico di Brescia, con il suo ingente patrimonio artistico e culturale. Meta imperdibile sul Lago di Garda è il borgo di Sirmione, dove una passeggiata attraverso le viuzze caratteristiche li condurrà fino alle sue suggestive terme.