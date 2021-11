Sviluppo rurale, bando da 8 milioni per le strutture agrituristiche lombarde

(red.) Regione Lombardia, nell’ambito del Programma di sviluppo rurale, aprirà giovedì 11 novembre il bando dedicato alla valorizzazione dell’attività agrituristica. Sono a disposizione 8 milioni di euro per ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati aziendali esistenti da destinare ad uso agrituristico.

“Il comparto agrituristico – ha ricordato Fabio Rolfi, assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi – è stato tra i più colpiti dalla pandemia”. “Nella fase più acuta – ha proseguito – abbiamo dato a queste imprese 6.500 euro direttamente sul conto corrente per affrontare la crisi. Ora mettiamo a disposizione altre risorse per puntare su multifunzionalità ed efficientamento delle strutture”.

“In questi anni – ha aggiunto l’assessore – ci siamo occupati di rendere più moderna la legge regionale, alzando la soglia minima di territorialità dei prodotti e al contempo semplificando le norme su numero dei pasti, delivery e offerta verso i consumatori”.

“I 1.688 agriturismi lombardi – ha osservato Rolfi – sono sempre più votati alla multifunzionalità, ossia alla diversificazione dei servizi offerti. Il legame tra agricoltura e turismo deve essere sempre più forte anche alla luce delle rinnovate esigenze di turisti e consumatori”.

“Abbiamo adattato il bando alle esigenze di questo periodo – ha concluso l’assessore lombardo – introducendo novità richieste dal settore”.

IL BANDO – Possono partecipare le imprese agricole individuali e società agricola di persone, capitali o cooperative. Le domande vanno presentate entro l’11 febbraio 2022.

Tra le novità introdotte nel bando di quest’anno figurano anche la possibilità di acquistare attrezzature necessarie a garantire il distanziamento e la sanificazione dei locali utilizzati per l’attività agrituristica; l’acquisto di tensostrutture per attività all’aperto e l’acquisto di attrezzature funzionali all’attività agrituristica, come abbattitori, frigoriferi o forni.

Gli agriturismi in Lombardia, divisi per provincia:

Bergamo: 170,

Brescia: 348,

Como: 166,

Cremona: 72,

Lecco: 79,

Lodi: 33,

Mantova: 236,

Milano: 133,

Monza e Brianza: 16,

Pavia: 224,

Sondrio: 121

Varese: 90

Totale Lombardia: 1.688 strutture.