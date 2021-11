Pnnr, in arrivo fondi dedicati alle strutture agrituristiche: nel Bresciano sono 350

(red.) L’agriturismo, soprattutto negli ultimi anni, ha conquistato spazi e clientela sempre più ampi. Fissandosi nel cuore – e soprattutto nelle scelte – di una fetta determinante di visitatori del territorio bresciano. Un riconoscimento che è stato suggellato ufficialmente nelle disposizioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), perché contiene un pacchetto dedicato al rilancio del turismo da 2,4 miliardi di euro all’interno del quale gli agriturismo rappresentano un notevole segmento d’offerta. Per le strutture bresciane significa un’iniezione di fondi che servirà per qualificare e migliorare i 350 agriturismo della nostra provincia, la fetta più numerosa in Lombardia.

Le risorse serviranno in particolare per ammodernare le strutture, anche dal punto di vista energetico, ed eliminare le barriere architettoniche, con netti benefici sulle infrastrutture ma anche sull’ambiente. L’agriturismo è una formula di vacanza in crescita costante anche nel Bresciano e dedicare risorse per la valorizzazione del patrimonio edilizio rurale e per promuovere le produzioni agricole è un’opportunità per rilanciare la fruizione dello spazio rurale.