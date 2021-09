Gite in provincia di Brescia in automobile

(red.) Grazie alla sua posizione geografica, Brescia può essere un punto di partenza ideale per escursioni di una giornata verso i laghi, in montagna, nella zona della Franciacorta, oppure in collina per un interessante trekking immersi nella natura.

In gita verso la montagna

Uscendo da Brescia, uno degli itinerari più interessanti e amati dai turisti è la Val Camonica, non soltanto per gli inconfondibili e suggestivi paesaggi, ma anche per l’abbondante presenza di chiese romaniche, di affreschi del Rinascimento e del famoso parco dove è possibile ammirare le incisioni rupestri di Naquane.

Anche se le mete da visitare sono tante, un giorno può essere sufficiente per farsi un’idea di tutte le interessanti offerte della zona.

Attraversata in tutta la sua lunghezza dal fiume Oglio, la Val Camonica può essere considerata una vallata alpina, anche se la flora e la fauna che la caratterizzano sono più tipiche dell’habitat prealpino.

In questa zona sono presenti numerose oasi naturalistiche, come il Parco Nazionale dello Stelvio, che si trova vicino a Ponte di legno, e il Parco Regionale dell’Adamello, più decentrato verso le Prealpi Orobiche.

Una gita in questa valle consente di attraversare boschi sconfinati, ampie vallate e sentieri che si snodano sulle rive di molti laghetti di origine vulcanica, dove è facile incontrare uccelli e piante autoctone.

Una delle maggiori attrattive della Val Camonica è l’estrema variabilità degli itinerari possibili, comprendenti piste ciclabili, funivie e pittoresche ferrovie a vapore.

In questa zona vi sono artistici castelli risalenti al quindicesimo e sedicesimo secolo, come il Castello di Breno (il più grande e famoso dell’intera valle), il Castello di Gorzone e i meravigliosi borghi medioevali di Bienno e Lovere.

Chi desidera trascorrere una giornata all’insegna del benessere, può fermarsi presso le famose Terme di Ponte di Legno di Boario, alimentate da acque che arrivano da quattro diverse fonti.

In gita verso i laghi. Considerato uno dei più suggestivi laghi d’Italia, il Lago d’Iseo offre molti spunti turistici tra cui un’indimenticabile passeggiata nella riserva naturale delle Torbiere del Sebino, dove è possibile ammirare piante e animali che vivono soltanto in questo habitat.

Il parco, che si trova nella zona settentrionale del Lago d’Iseo, può essere percorso in parte a piedi oppure seguendo un’indimenticabile passerella lignea che attraversa gli acquitrini in tutta la loro lunghezza.

Una piacevole alternativa è rappresentata dal treno turistico panoramico che costeggia tutto il lago, offrendo l’opportunità di vedere splendidi scorci su borghi medioevali e paesaggi naturali.

All’interno dei vagoni sono disponibili prodotti della gastronomia locale, che hanno contribuito a battezzare il convoglio con il nome di “treno dei sapori”.

La più suggestiva passeggiata sul Lago d’Iseo è senza dubbio quella che collega Toline a Vello, due piccoli villaggi affacciati sulle sponde lacustri; è possibile affrontare questo percorso anche in bicicletta, poiché la strada è pianeggiante e adatta a qualsiasi esigenza.

Nei dintorni di Brescia si trova Lonato del Garda, un borgo medioevale che sorge sulle sponde dell’omonimo lago.

Il paesaggio si caratterizza per la presenza di una pittoresca rocca che domina il bacino lacustre, considerata uno dei punti più suggestivi dell’intera sponda bresciana del Lago di Garda.

Grazie alla realizzazione di una nuova pista ciclabile e pedonale che circonda il lago e che in alcuni punti rimane letteralmente sospesa sulle sue acque, è possibile intraprendere un’indimenticabile passeggiata che in poco più di due chilometri consente di ammirare paesaggi mozzafiato.

In gita con i bambini. In provincia di Brescia, una delle attrattive più apprezzate dalle famiglie con bambini è il Bosco degli Gnomi a Zone: si tratta di un’ampia area naturalistica all’interno della quale si trovano sculture di legno che costeggiano il primo tratto dell’itinerario che conduce al Monte Guglielmo.

Il sottobosco è popolato di animali semi-domestici che si avvicinano tranquillamente all’uomo, come scoiattoli, furetti, pernici e quaglie, oltre a lepri e leprotti che gradiscono il cibo dalle mani dei bambini.

La maggior parte delle sculture che popolano il bosco degli gnomi si trova localizzata ai lati delle mulattiere che attraversano l’area boschiva, il cui percorso non richiede più di un’ora; la zona è attrezzata con tavoli e panche per allegri picnic in compagnia.

Allungando un poco il percorso è possibile arrivare alle piramidi di Zone, conosciute anche con il nome di “Cappadocia Bresciana”.

Percorrendo un suggestivo sentiero ad anello, viene offerta l’occasione di ammirare piramidi calcaree, che si innalzano come stalattiti sullo sfondo del Lago d’Iseo.

Derivanti dall’erosione delle rocce dovuta agli agenti atmosferici, queste colonne terrose la cui altezza arriva fino a 30 metri appaiono particolarmente suggestive poiché sulla loro sommità è presente un cappello.

