La Nuova pro Loco Malonnese parte con un doppio evento musicale

(red.) La Nuova pro Loco Malonnese saluta l’estate con un doppio evento che si svolgerà in piazza Mazzini a Malonno, completamente gratuito, sabato 19 giugno.

Si tratta del Dj set di Zero Voice e Dj One, che faranno divertire i presenti con la disco music (dalle 17 circa) a cui seguirà, alle 20.30, il concerto del cantante e cantautore locale Armando Simonini, che presenta il suo primo album Oasi.

“Abbiamo voluto iniziare con la musica- spiega il presidente della Nuova Pro Loco Malonnese – perché troviamo sia un aspetto culturale della nostra Malonno, che nel tempo ha sfornato tanti talenti. Armando Simonini è uno di essi e così la sua band. I musicisti sono infatti quasi tutti della nostra zona. L’invito è esteso a tutti, naturalmente nel rispetto del vigente DPCM. Anche se siamo in “zona bianca”, invitiamo tutti al rispetto delle distanza e a stare e fare stare sicuri”. L’occasione sarà ghiotta anche per provare i bar e i ristoranti di Malonno, per fare compere e, magari, trovare idee per gita e soggiorni.