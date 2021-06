Brescia, le bellezze di città e provincia sulla guida di Lonely Planet

(red.) Questi dei primi di giugno sono giorni in cui si è alle prese con le prenotazioni delle vacanze estive, soprattutto verso un ritorno alla normalità dopo un anno e mezzo di emergenza sanitaria. E dal punto di vista turistico anche Brescia e la provincia si pongono al centro delle mete di viaggio. L’ultima occasione in ordine di tempo arriva dalla celebre Lonely Planet, riconosciuta a livello internazionale per le sue guide turistiche. E ora c’è spazio proprio anche per Brescia. Tanto che le 26 pagine, in formato digitale e da poter scaricare gratuitamente dal sito internet www.lonelyplanetitalia.it/speciale/brescia, vede in copertina una bellissima immagine di piazza Loggia. E all’interno c’è spazio per le tradizioni e le bellezze cittadine e della provincia, dai laghi alle montagne e fino alla pianura. L’operazione è stata resa possibile in collaborazione con Visit Brescia, di cui ieri, venerdì 11 giugno, il presidente Marco Polettini e il direttore Manuel Gabriele hanno presentato proprio la guida.