Lago d’Idro, da lunedì 14 giugno torna operativo il battello Idra

(red.) Da lunedì 14 giugno, quando la Lombardia approderà in zona bianca dal punto di vista del rischio di contagio (si attende solo l’ufficialità con un’ordinanza), nel bresciano a livello turistico torna anche il servizio di trasporto a bordo del battello sul lago d’Idro. Si tratta di Idra che dal 2016 opera per collegare le varie mete dell’Eridio. Antares si è aggiudicato il servizio anche per i prossimi tre anni e potrà quindi riprendere il servizio trasportando fino a 120 persone ogni volta.

Fino alla fine di giugno saranno attive tre corse con partenza alle 10, alle 14 e alle 16 dal pontile di Lemprato, mentre i mercoledì e in tutto luglio e agosto aumenteranno a quattro corse alle 9, alle 11, alle 14 e alle 16. Il battello ferma a Crone, Vantone, Anfo, Vesta, Ponte Caffaro, Baitoni e per poi tornare indietro verso Lemprato. Il biglietto di accesso è di 7 euro per il giro completo e 4 euro per le mini-tratte.