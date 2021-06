Pro Loco Botticino, confermata alla presidenza Mary Chiaruttini

(red.) La Pro Loco di Botticino ha un nuovo Statuto ed una rinnovata squadra alla guida. Il 26 maggio scorso, presso l’agriturismo Vallalta di Botticino, si è tenuta la prima Assemblea degli Associati dell’anno, per l’approvazione del bilancio e la votazione del nuovo Statuto.

Passaggio, quello dello Statuto, fondamentale per l’adeguamento dell’associazione alla recente Riforma nazionale del Terzo Settore. Aggiornando lo Statuto, l’associazione culturale botticinese ha scelto di provvedere anche alle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.

La Pro Loco di Botticino, che conta da quest’anno oltre 85 associati, ha così visto eleggersi il suo nuovo Consiglio Direttivo, composto da: Alessandro Busi, Armando Cerqui, Mary Chiaruttini, Raffaella Lonati, Tarquinio Massini, Giuliano Moreschi, Donatella Padovani, Giacomo Rossi e Guido Temponi.

Poi, nella prima riunione del Consiglio Direttivo, tenutasi lunedì 31 maggio, i consiglieri hanno eletto al loro interno Mary Chiaruttini (presidente, rieletta), Donatella Padovani (vicepresidente), Giuliano Moreschi (segretario) e Alessandro Busi (tesoriere).

«Superare il localismo guardando oltre i confini e creando gemellaggi, questo il nostro obiettivo. Scoprire realtà territoriali di eccellenza dando ampio spazio in ogni ambito all’innovazione ed alla ricerca di tutto ciò che è emergente» annuncia la rieletta presidente, «la bellezza è il nostro fil rouge che ci guiderà in qualsiasi iniziativa che insieme vorremmo intraprendere» conclude Chiaruttini.

Tra le innovazioni più ambiziose, uno spazio da adibire a show room per i prodotti locali, già individuato in Botticino Sera, e l’organizzazione di una serie di appuntamenti culturali, turistici e musicali, come la visita guidata alla Vittoria Alata in programma per sabato 19 giugno.