Tra Inferno, Purgatorio e Paradiso: “Dante On Air – Il percorso di Dante a Sirmione”

(red.) Chissà se Dante si sia mai soffermato ad ammirare le acque blu del Garda dalle rive della penisola di Sirmione, chissà mai se per scrivere i suoi celebri versi si sia ispirato pure alla bellezza di questi luoghi e alla pace che li caratterizza. Non possiamo affermarlo con assoluta certezza, ma per numerosi storici Dante sarebbe transitato a Sirmione in occasione del suo viaggio verso Verona per raggiungere gli Scaligeri e quindi in alcune storiche terzine avrebbe scritto del lago di Garda e, secondo alcune interpretazioni, anche di Sirmione.

Un legame molto stretto quello tra il poeta e il nostro territorio, valorizzato da questo progetto fortemente voluto e promosso dal Comune e dalla Biblioteca Comunale di Sirmione in collaborazione con la casa editrice Emons.

“Dante On Air – Il percorso di Dante a Sirmione” si compone di 6 tappe individuate in altrettanti luoghi della penisola, tra i più suggestivi e caratteristici: Punta Grò, Lungolago di Lugana, Lido Galeazzi, Largo Pertini, Parco Callas e San Pietro in Mavino. 6 tappe per 6 canti letti e interpretati dalla voce di Vittorio Sermonti – grande studioso di Dante, scrittore, traduttore, regista televisivo e di teatro – nell’audiolibro La Divina Commedia raccontata e letta da Vittorio Sermonti pubblicato dalla casa editrice Emons.

In ogni tappa cittadini e turisti troveranno un cartello con il numero del canto e un QR code da inquadrare con la fotocamera del proprio smartphone per entrare nel mondo della Divina Commedia. Cultura e bellezza. Il percorso di Dante a Sirmione si inserisce in un progetto di attenzione all’arte che passa attraverso la valorizzazione della fotografia, della poesia, del canto, dell’opera e molto altro.

“I versi di Dante ci accompagnano dai tempi della scuola e, con l’avanzare degli anni, ci trasmettono sensazioni sempre nuove – è il commento di Mauro Carrozza, assessore alla Cultura – sensazioni che, a loro volta, generano nuove emozioni. Incontrare Dante a pochi passi dalle acque azzurre del Benaco rappresenterà un’esperienza irripetibile per gli ospiti di Sirmione e per i sirmionesi stessi”. Il percorso di Dante a Sirmione sarà disponibile per 6 mesi grazie alla collaborazione tra il Comune e la casa editrice Emons.

“Siamo molto felici di collaborare con il comune di Sirmione. Dante è l’autore più importante del nostro paese, e L’Italia festeggerà per tutto l’anno il grande poeta fiorentino. Emons ha l’onore di avere in catalogo “La Divina Commedia”, letta e commentata da Vittorio Sermonti, e ci fa piacere renderne disponibili dei frammenti al pubblico della città”, così Sergio Polimene , direttore generale Emons. Non resta che scoprire il percorso e i canti scelti, narrati dalla voce di Vittorio Sermonti

Luogo: Punta Grò > INFERNO, CANTO 1

“Nel mezzo del cammin di nostra vita

mi ritrovai per una selva oscura

ché la diritta via era smarrita”

Luogo: Lungolago di Lugana > INFERNO, CANTO 5

Paolo e Francesca

“Amor, ch’a nullo amato amar perdona,

mi prese del costui piacer sì forte,

che, come vedi, ancor non m’abbandona”

Luogo: Lido Galeazzi > INFERNO, CANTO 26

Ulisse

“Considerate la vostra semenza:

fatti non foste a viver come bruti,

ma per seguir virtute e canoscenza”

Luogo: Largo Pertini > PURGATORIO, CANTO 3

Manfredi

“Io mi volsi ver’ lui e guardail fiso:

biondo era e bello e di gentile aspetto”

Luogo: Parco Callas > PURGATORIO, CANTO 5

Pia de’ Tolomei

“Ricorditi di me, che son la Pia;

Siena mi fé, disfecemi Maremma”

Luogo: San Pietro in Mavino > PARADISO, CANTO 33

“l’amor che move il sole e l’altre stelle”.