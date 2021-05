Sabato con Bidi Brescia “a passeggio con la famiglia per la città romana”

(red.) Bidi Brescia sabato 22 maggio alle 15,50 organizza una visita guidata dal titolo “Fra porte e mura: a passeggio con la famiglia per Brescia romana”.

“Scarpe comode e curiosità sono l’attrezzatura necessaria per questa passeggiata all’aria aperta che ci porterà a scoprire come era fatta la nostra città al tempo dei Romani.

Il tessuto urbano del centro storico conserva moltissime tracce di Brixia. Non solo ci sono i resti monumentali degli edifici del Foro ben visibili ed evidenti, ma anche altri elementi che si si camuffano e si confondono con la città contemporanea.

Con modalità e linguaggio adatti ai bambini, partiremo dunque per un viaggio nel tempo tornando all’epoca di Augusto e Vespasiano quando Brescia diventa una vera e propria città alla maniera romana.

Ripercorrendo i passi dei “brixiani”, attraversando una delle porte urbane (porticula Sancti Eusebii) e camminando al di sopra decumano massimo; impareremo a riconoscere i tratti sopravvissuti delle mura che proteggevano la città e vedremo dove si trovavano gli acquedotti. Entreremo nel teatro e spiegheremo come erano fatti e a cosa servivano gli edifici che facevano parte del Foro”.

Prenotazione obbligatoria

Per informazioni e prenotazioni:

tel. 030 291497 – cell. 340 5144570

info@bidibrescia.com