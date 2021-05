Guida Artistica e gli “Intrecci” tra Brescia e la Franciacorta

(red.) La ricchezza del territorio bresciano si declina in aspetti legati al paesaggio, all’arte, alla cultura del lavoro. Dalla sinergia di enti che si occupano della conservazione e della valorizzazione di importanti aspetti di questo affascinante contesto, nasce un progetto che vuole diffondere la loro conoscenza, con tre appuntamenti che mettono in relazione tra loro il quartiere di San Bartolomeo a Brescia con il Museo del Ferro e il Comune di Ome, con il Borgo del Maglio e (la Casa Museo Pietro Malossi e il museo il Maglio Averoldi) il Santuario della Madonna dell’Avello.

Grazie alla narrazione di Guida Artistica, ai visitatori viene data l’opportunità di conoscere meglio non solo i musei ma anche il territorio in cui si trovano, per comprendere le ragioni del loro sviluppo e della loro importanza nei secoli, in un percorso guidato che consente di apprezzare anche l’ambiente naturale circostante.

domenica 6 giugno ore 15.30

BRESCIA: LA FERREA CITTA’ DEL TONDINO

All’esterno delle “chiusure” della città di Brescia, si trova un quartiere in cui il tempo sembra essersi fermato: l’acqua ha dato vita ad un microcosmo molto particolare in cui convivevano campi coltivati, fucine e dimore signorili. Fulcro della nostra passeggiata guidata è una delle sedi del Musil, il Museo del Ferro da cui partiremo alla scoperta del quartiere di San Bartolomeo: ancor oggi un pezzo di campagna in città.

Durata circa 90 minuti.

Contributo di partecipazione euro 7.

sabato 26 giugno ore 10

FERRO, ACQUA, TERRA, FUOCO….E UN BICCHIERE DI SATEN

Trascorri una giornata insolita con Guida Artistica alla (ri)scoperta di due borghi che hanno scritto la storia di Brescia la ferrea città del tondino.

La mattina visiteremo il Museo del Ferro e il quartiere di San Bartolomeo, che sorgono all’esterno delle antiche “chiusure” di Brescia, in una zona in cui l’acqua ha dato vita ad un microcosmo molto particolare in cui convivevano campi coltivati, fucine e dimore signorili.

Nel pomeriggio ci sposteremo a Ome, nel cuore della Franciacorta, per una passeggiata guidata tra vigneti e querce secolari. Nel Borgo del Maglio assisteremo alla forgiatura del ferro (grazie alla ruota idraulica risalente al XV secolo che muove il maglio) e visiteremo la Casa Museo Pietro Malossi (con la sua pregiata collezione di opere d’arte). La passeggiata ci porterà poi al Santuario della Madonna dell’Avello, che custodisce ben 159 dipinti e domina il verde paesaggio franciacortino.

Per concludere è possibile sorseggiare un calice di Franciacorta.

La fine del tour è prevista per le ore 17.00 circa.

Contributo di partecipazione euro 20,00.

Domenica 18 luglio ore 15.30

OME: UN’OASI IN FRANCIACORTA

A Ome, nel cuore della Franciacorta, passeggiata guidata tra vigneti e querce secolari. Nel Borgo del Maglio assisteremo alla forgiatura del ferro (grazie alla ruota idraulica risalente al XV secolo che muove il maglio) e visiteremo la Casa Museo Malossi (con la sua pregiata collezione di opere d’arte). La passeggiata ci porterà poi al Santuario della Madonna dell’Avello, che custodisce ben 159 dipinti e domina il verde paesaggio franciacortino.

Per concludere è possibile sorseggiare un calice di Franciacorta.

Durata circa 90 minuti.

Contributo di partecipazione euro 10,00.