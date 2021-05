Confesercenti: Giuseppe Caccamo è il nuovo presidente di Assohotel

(red.) Giuseppe Caccamo è il nuovo presidente di Assohotel (Associazione Italiana Imprenditori d’Albergo) di Confesercenti della Lombardia Orientale. La nomina è avvenuta nel corso della riunione di presidenza, con la presenza dei delegati delle tre province Brescia, Mantova e Cremona.

Caccamo, titolare dell’hotel Desenzano di Desenzano del Garda e già vicepresidente di Assohotel, succede a Marco Polettini nella guida dell’associazione, in un periodo particolarmente complesso per tutti gli operatori del settore turistico e ricettivo, fortemente penalizzati dai reiterati lockdown a causa della pandemia.

Le indicazioni emergenti dagli ultimi provvedimenti sembrano, finalmente, andare in una direzione diversa riguardo ad aperture e operatività per le strutture alberghiere e ricettive, così da far sperare che il peggio sia alle spalle e che si possa affrontare ora una nuova fase di ripartenza. “Tuttavia – sottolinea il neo presidente – è necessario poter contare su regole certe ed evitare ulteriori stop and go, che in molti casi hanno ridotto la nostra categoria allo stremo. Vorrei ricordare che quello dell’hospitality è un comparto nevralgico ed assolutamente strategico per l’intera economia, e non soltanto a livello settoriale; pensiamo soltanto alle ricadute sulle filiere dell’artigianato, dell’enogastronomia etc.”.

Per la nuova stagione è atteso un ritorno della presenza straniera sui nostri laghi, nelle valli, nella stessa città capoluogo, specialmente del turismo di area tedesca. “I segnali sono positivi – osserva Caccamo –, anche in virtù della campagna vaccinale ormai in fase avanzata e al Green Pass, che ci accompagnerà nel percorso che andiamo ad intraprendere nei prossimi mesi. I nostri albergatori hanno comunque investito molte risorse fin dall’inizio nei protocolli di sicurezza, nella riorganizzazione degli spazi e continuano a farlo, mettendo il cliente nella condizione di essere assolutamente a proprio agio e tutelato nelle nostre strutture. Un ringraziamento personale – conclude il presidente Assohotel – va a Marco Polettini e all’ottimo lavoro svolto in questi anni”.

La nomina del presidente Assohotel rappresenta la tappa di un percorso, nell’ambito del rinnovo delle cariche, che culminerà nell’elezione del Presidente di CONFESERCENTI della Lombardia Orientale, il 28 Giugno, da parte delle federazioni di categoria e delle sedi territoriali.