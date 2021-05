Turismo, da metà maggio con il “pass” riparte l’Italia post-pandemia

(red.) C’è anche la provincia di Brescia, terra di bellezze culturali, paesaggistiche e monumentali che caratterizzano il nostro territorio, a partire dalla città, tra quelle che sperano di riaprire il prima possibile ai turisti. E in Italia la vera e propria stagione potrà iniziare dalla seconda metà di maggio, come ha annunciato ieri, martedì 4 maggio, il presidente del Consiglio Mario Draghi in occasione del G20 dedicato proprio al turismo.

Il nostro Paese sarà tra i primi in Europa a sperimentare il “pass verde” con cui muoversi su tutto il territorio per le vacanze e in attesa che arrivi il green pass europeo a partire dalla metà di giugno e rivolto anche a quanti, turisti stranieri, intendono raggiungere l’Italia per le loro vacanze estive. Su questo fronte, proprio per i cittadini che provengono dall’estero, dovranno mostrare un attestato di avvenuta vaccinazione con le due dosi e solo utilizzando vaccini autorizzati dall’Ema, oppure il certificato per essere guariti dal Covid o un tampone negativo nelle 48 ore precedenti.

Per quanto riguarda il “pass”, dal 15 maggio sarà cartaceo per poi passare a quello europeo in digitale e che sarà testato per la prima volta il 10 maggio. Ma è ovvio che in vista della stagione turistica l’Italia debba cambiare qualche regola. A partire dalla quarantena che viene esclusa per chi proviene dall’Ue ma anche da Stati Uniti e Israele molto avanti nella vaccinazione. E sempre a metà maggio, come era già stato annunciato, ci sarà un tagliando per verificare come rivedere, o se addirittura cancellare, il coprifuoco.