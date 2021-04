(red.) La primavera 2021 si apre all’insegna di una gradita quanto attesa conferma per gli amanti del mondo della fotografia: la dodicesima edizione del “Premio Sirmione per la fotografia”. Il concorso fotografico che si svilupperà in diversi momenti nel corso dell’anno, invitando turisti e residenti alla riscoperta del paesaggio sirmionese e benacense.

L’ormai affermato concorso, che nella scorsa edizione, sebbene densa di restrizioni e limitazioni, ha raccolto oltre 500 iscritti tra appassionati, amatori e professionisti, torna quest’anno con le sue quattro inconfondibili anime: il Block Notes Photo Contest, la 10% Sirmione Photo Marathon, la Sirmione Photo Marathon e il Lake Garda Photo Challenge.

“Sirmione è all’opera, nonostante le incertezze che ancora gravano sulla stagione turistica – è il commento del sindaco Luisa Lavelli – e si prepara ad accogliere i visitatori che amano la nostra penisola. Per questo guardiamo al futuro con attenzione ed il giusto ottimismo”.

“I fotografi sono tra i migliori amici di Sirmione – aggiunge l’assessore alla Cultura Mauro Carrozza – e li accogliamo sempre con grande piacere. Per questo riserviamo loro un posto speciale nel calendario delle nostre iniziative. Ed a loro affidiamo il compito di raccontare la bellezza del nostro paesaggio, che offre panorami e scorci davvero unici. Non ci hanno mai deluso e non finiremo mai di ringraziarli”.

LAKE GARDA BLOCK NOTES PHOTO CONTEST. La dodicesima edizione del “Premio Sirmione per la fotografia” si apre con il Lake Garda Block Notes Photo Contest, al via dal 5 aprile. Quattro sessioni per altrettante settimane di concorso, dal lunedì alla domenica, Ogni settimana la Giuria sceglierà un vincitore.

Per l’edizione 2021 ogni partecipante è invitato ad inviare uno scatto sul tema “Arie del Garda”, un omaggio alla divina Maria Callas che sappiamo aver trascorso proprio a Sirmione i momenti forse più felici della propria vita. Quali saranno gli scatti capaci di ispirarsi a colei che, con la sua voce, scardinò i canoni del melodramma per diventare un’intramontabile icona di arte e di stile?

Ecco il calendario: 5 – 11 aprile; 12 – 18 aprile; 19 – 25 aprile; 26 aprile – 2 maggio. La partecipazione è gratuita. Il premio in palio? Ogni vincitore settimanale si aggiudicherà un’esclusiva visita guidata per due persone “alla scoperta dei segreti delle Grotte di Catullo”, oltre alla possibilità di veder pubblicato il proprio scatto sui canali di comunicazione on line del Comune di Sirmione.

SIRMIONE 10% PHOTO MARATHON. Torna anche la rapidissima sfida a tempo che già da qualche anno ha conquistato i cuori degli amanti del “Premio Sirmione per la fotografia”.

60 minuti, 1 tema, uno scatto da inviare per convincere la giuria. La Sirmione 10% Photo Marathon si svolgerà quest’anno il 9 maggio. Appuntamento alle 7:30 in Pazza Carducci per aprire la busta con il tema prescelto. I partecipanti avranno solo un’ora di tempo per trovare il quadro perfetto e scattare. La foto vincitrice – insieme ad altre prescelte – completerà la mostra allestita a Palazzo Callas Exhibition composta con una selezione dei migliori scatti dell’edizione 2020 del “Premio Sirmione per la fotografia”.

SIRMIONE PHOTO MARATHON. Domenica 10 ottobre è in calendario la celebre Sirmione Photo Marathon. La maratona fotografica per eccellenza torna protagonista con i suoi 4 imprevedibili temi a sorpresa. 8 ore di tempo, largo alla fantasia. Dalle 10:00 alle 18:00 gli iscritti (massimo 150) potranno liberamente muoversi sul territorio sirmionese per interpretare i 4 titoli proposti dall’organizzazione.

Per partecipare è necessario iscriversi sul portale www.sirmionefotografia.it

Il costo dell’iscrizione è di 12 euro. Le fotografie – una per tema – dovranno essere inviate entro le 23:59 di domenica 17 ottobre 2021. Primo premio: 1500 euro

LAKE GARDA PHOTO CHALLENGE. Il concorso dei concorsi, la gara delle gare. Il Lake Garda Photo Challenge torna quest’anno per con una novità: ai due tradizionali amatissimi temi in gara, Sirmione e il Lago di Garda si unisce per questa edizione anche il tema “Arie del Garda”, un invito – ispirato alla Divina Maria Callas – a fotografare la bellezza, l’eleganza, la classe, il fascino senza tempo e l’unicità del lago di Garda.

Il costo dell’iscrizione è di 10 euro. Le fotografie dovranno essere inviate entro le 23:59 di del 31 ottobre 2021. Primo premio: 1500 euro.

LA GIURIA. Gli scatti verranno giudicati da una giuria che riunisce professionisti del mondo della fotografia e rappresentanti del settore turistico. Il giusto mix per poter valutare le immagini in concorso con occhi da professionista e con il cuore di chi vive il Sirmione e il lago di Garda giorno dopo giorno. La giuria è presieduta dal vicesindaco di Sirmione e assessore alla cultura Mauro Carrozza.