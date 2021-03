Sirmione, il 5 marzo riapre il Grand Hotel Terme e la Thermal Medical SPA

(red.) Il Grand Hotel Terme con la sua Thermal Medical SPA riapre il 5 marzo. Il cinque stelle di Terme di Sirmione, premiato come miglior Luxury Hot Spring Hotel in Europa agli World Luxury Hotel Awards 2020 e miglior Luxury Medical Spa in Europa agli World Luxury Spa Awards 2020, è pronto ad accogliere nuovamente i suoi ospiti in sicurezza e con un’articolata offerta di programmi salute, in un contesto naturalistico di eccezione: a Sirmione, sulle acque del Lago di Garda.

Le prestazioni termali erogate in ambito di presidio sanitario e secondo protocolli validati da anni sono riconosciute come curative e accreditate con SSN; nella Thermal Medical SPA del Grand Hotel Terme accanto a queste sono proposti programmi integrati di salute e benessere abilitati dai benefici dell’acqua sulfurea salsobromoiodica, dalle evidenze scientifiche sul suo utilizzo, e dal know how di un’azienda che rappresenta un’eccellenza italiana del settore termale e dall’innovazione tecnologica.