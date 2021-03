Turismo green sul lago di Garda: corso gratuito targato Legambiente

(red.) Al via un corso di formazione con l’Alta Scuola di Turismo Ambientale (A.S.T.A.)“Turismo Green al Lago di Garda”, sostenuto da Effetto Nido e da Legambiente Lombardia e Legambiente Verona. Quattro appuntamenti online (18, 19 ,22 e 23 Marzo) per 25 operatori turistici locali che vogliono perfezionare il percorso formativo e le competenze nel settore del management turistico ambientale, organizzati da Vivilitalia, la società di Legambiente che si occupa di turismo ambientale, in collaborazione con Effetto Nido e AITR, associazione Italiana Turismo Responsabile.

«Verranno approfonditi in particolare temi di governance, creazione e promozione di nuovi prodotti turistici, marketing territoriale e saranno forniti elementi specifici finalizzate a creare un sistema integrato sul territorio, che metta la risorsa ambiente al centro di una nuova modalità di fare turismo» dichiara Paola Fagioli Responsabile Etichetta Ecologica Legambiente Turismo.

Per questo percorso sono stati selezionati docenti d’eccezione, come Paola Fagioli di Legambiente Turismo, Sebastiano Venneri Presidente di Vivilitalia.it, Ludovica Casellati di Viaggi in Bici, Silvia Livoni di Luxury Bike Hotels, Metto Guidi di Last Minute Market, Fausto Fagioli di Earth Academy esperto di marketing territoriale legato all’enogastronomia e Paolo Azzurro, impegnato in progettazioni per il plastic free nel settore Ho.Re.Ca.

«Questo laboratorio di studio intensivo è una grande occasione di formazione per gli operatori turistici del Lago – spiega Davide Fumaneri, CEO di Effetto Nido –. Un momento per capire come si sta evolvendo la domanda, anche alla luce della pandemia ancora in corso, e quali strategie e azioni si possono mettere in capo per fronteggiare questo momento complesso ma ricco di opportunità». Iscrizioni entro il 15 Marzo. Info 06.86268324