Turismo, a Brescia un piano da 1,5 milioni per rilanciare il settore

(red.) L’anno 2020 che si appresta a concludersi è stato orribile anche per il turismo, complice l’impossibilità di spostarsi e viaggiare. Ma si punta già al 2021 per risollevarsi. Lo si sta facendo anche a Brescia dove ieri, mercoledì 16 dicembre, Visit Brescia ha presentato un piano da quasi 1,5 milioni di euro. Le chiavi per cercare di tornare ad alti livelli saranno una densa campagna promozionale, anche e soprattutto online, puntando però anche su nuovi mercati.

La ricerca di turisti da far muovere a Brescia punta molto su Stoccarda e Vienna già “amiche” del bresciano, ma anche sul resto dell’Europa e del nord e a livello mondiale puntando sugli Stati Uniti, l’Australia e i Paesi arabi. Al piano da quasi 1,5 milioni di euro contribuisce soprattutto la Camera di Commercio, insieme ai contributi che provengono dalla Provincia e dal Comune. L’idea, presentata dal presidente di Visit Brescia Marco Polettini e dall’amministratore delegato Graziano Pennacchio è quella di puntare su un turismo in aree meno affollate e con maggiori attività all’aperto.

Dal punto di vista dei numeri, nel bresciano solo luglio e agosto si sono salvati, con cifre meno negative (32% in meno sugli arrivi e 36% in meno sulle presenze) rispetto ad altre province lombarde. Il settore nel bresciano conta su più di 7.500 imprese, 30 mila addetti e 700 strutture ricettive. E dalla presentazione di ieri non sono mancate le critiche di fronte al fatto che dei 196 miliardi di euro destinati all’Italia dal Recovery Fund, solo circa 3 miliardi saranno dedicati al turismo.