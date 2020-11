Portosole Sanremo, un tesoro nel cuore del Mar Mediterraneo e della Costa Azzurra

(red.) Nato nel 1977 a Sanremo, località marittima della Liguria di Ponente ricca di fascino, Portosole è una delle marine più importanti del Mare Mediterraneo e della Costa Azzurra.

L’approdo turistico della Città dei Fiori è stato ideati con la funzione di porto di confine: l’ultimo approdo italiano per i diportisti che provengono dal Mediterraneo orientale e l’ultimo approdo francese per chi, invece, proviene dalla direzione opposta.

Oggi Portosole è di proprietà del colosso inglese Reuben Brothers ed è meta di regine del mare, sia private che destinate al charter di lusso. Si compone di nove moli a pettine è può ospitare 770 imbarcazioni di dimensioni medio-grandi e yacht di lunghezza fino a 90 metri.

La marina, strutturalmente moderna e all’avanguardia si apre tra il porto del Comune di Sanremo, il Porto Vecchio, e la Punta San Martino.

In origine Portosole svolgeva servizi prettamente di mare: pontili, distribuzione del carburante, cantieri, uffici amministrativo e meteorologico. Da alcuni anni ha invece allargato la propria offerta diventando il punto di riferimento per diportisti, turisti o semplici visitatori provenienti da ogni parte del mondo che qui possono trovare benessere e relax. Porta di accesso naturale alla Città dei Fiori e del Festival della Canzone italiana, Portosole offre una vasta gamma di servizi di alta qualità che rispondono alla agli standard di accoglienza elevati che ricerca.

A Portosole si possono trovare una costellazione di esercizi commerciali che lo rendono un piccolo ma vivace mondo a sé stante. Tra acque cristalline certificate Bandiera Blu e splendidi giardini di vegetazione mediterranea, l’utenza può usufruire di un autolavaggio, bar, ristoranti, boutique di nautica, due cantieri navali, una officina meccanica, un centro di brokeraggio, agenzie nautiche, ship chandler, punti qualificati per l’elettronica di bordo. C’è anche una lavanderia per le imbarcazioni ed in fase di costruzione un lussuoso albergo a cinque stelle.

A Portosole ha inoltre sede l’Istituto Tethys – Santuario dei Cetacei che si occupa dello studio e della salvaguardia delle creature marine del Mediterraneo. A pochi passi è inoltre possibile trovare farmacie, supermercati, alberghi, ristoranti e la stazione ferroviaria. La marina sanremese offre poi un servizio di assistenza continua all’ormeggio, la possibilità di approvvigionarsi di acqua potabile ed energia elettrica direttamente in banchina (provvista d’illuminazione), un servizio di sorveglianza e di bollettini meteo.

All’eccellenza dei servizi si affianca la ricerca di sicurezza dell’intera struttura, tanto è vero che recentemente è stata completata una meravigliosa diga foranea con andamento EW che protegge dai venti provenienti da ogni direzione. Senza dimenticare che Portosole è la base di partenza per scoprire il territorio. A cominciare dalla località che lo ospita, Sanremo: splendida cittadina balneare, celebre in tutto il mondo per il suo clima mite, la bellezza dei suoi paesaggi e soprattutto per il Festival della Canzone italiana, il Casinò e i ricercatissimi fiori. Meta ideale per un soggiorno capace di coniugare puro relax e divertimento, dalla sempre Portosole affascina diportisti di ogni nazionalità è personaggi del jet set mondiale. Un vero e proprio tesoro nel cuore del Mediterraneo.

Per raggiungere Portosole in Barca:

COORDINATE

43° 49’ 07’’ N – 07 ° 47’ 15’’ E

Posti barca: 804

Lunghezza massima: 90 mt.

Fondali: da 2.50 a 7 mt.

V.H.F. 9

Via Del Castillo, 17 – 18038 Sanremo (IM)

Tel +39 0184.500349

info@portosolesanremo.it