Il musil con gli Amici del Cidneo: “Votate il Castello Luogo del cuore FAI 2020”

(red.) Anche il musil sostiene la campagna degli Amici del Cidneo per votare il Castello di Brescia come “Luogo del cuore FAI 2020”!

I Luoghi del Cuore FAI è il censimento biennale, giunto alla sua 10° edizione, rivolto a tutti i cittadini italiani e stranieri che vogliono votare i luoghi italiani che amano e che vorrebbero vedere difesi, valorizzati e recuperati. Possono votare tutti in modo del tutto gratuito e non è necessario essere residenti in Italia.

Il censimento è partito il 6 maggio 2020 e terminerà il 15 dicembre 2020. Il 27 ottobre sono state inviate le firme cartacee al FAI e in data 11 novembre verranno sommate ai voti online. Abbiamo ancora un mese per raccogliere i voti e grazie al vostro sostegno e contributo potremmo far guadagnare delle posizioni in classifica al Castello di Brescia. Fai click qui per votare il castello di Brescia »