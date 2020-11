Agenti di viaggio e tour operatori, in Lombardia fondo da 54,5 milioni

(red.) La Regione Lombardia ha accolto il grido di aiuto lanciato da AIAV – Associazione Italiana Agenti di Viaggio, che lo scorso 5 novembre, all’indomani della decisione del Governo di dividere l’Italia in tre zone in base al rischio di contagio, ha richiesto immediato sostegno in favore di agenzie di viaggio e tour operator.

E’ stato infatti istituito un fondo, intitolato “Sì! Lombardia – Sostegno Impresa Lombarda”, di 54,5 milioni di euro, così suddiviso: 14 milioni andranno a favore dei lavoratori autonomi, mentre i restanti 40,5 milioni alle microimprese. Nello specifico, ciascuna impresa potrà ricevere un contributo, che deve essere considerato “una tantum”, pari a 2.000 euro.

Per usufruire del fondo, che sarà cumulabile con eventuali ulteriori indennizzi percepiti, si dovrà presentare una richiesta online a partire dalle ore 11:00 di mercoledì 25 novembre 2020. “Desidero ringraziare la Regione Lombardia – ha dichiarato Andrea Cani, delegato AIAV per la Regione Lombardia – che ha ascoltato e accolto le richieste di chi, più di chiunque altro, ha patito e patisce tuttora gli effetti provocati dalla pandemia”.