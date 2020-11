Il video del camuno Christian Rizzi tra i vincitori di “Ciak #inLombardia”

(red.) Christian Rizzi, giovane filmaker di Ponte di Legno, in provincia di Brescia, ha vinto il premio ‘Ciak #in Lombardia-Lombardia riparte’, per la categoria ‘Lombardia Out of Season’ con il video ‘Suggestioni estive montane’. Girato in alta Valle Camonica, tra Ponte di Legno, il Passo del Gavia, i laghi di Ercavallo e il borgo di Case di Viso. Secondo la giuria “il suo progetto audiovisivo esprime in maniera efficace le opportunità ed esperienze da vivere in montagna nella stagione estiva”.

I progetti vincitori di ‘Ciak #in Lombardia-Lombardia riparte’, concorso per giovani creativi, sono stati pubblicati sul Burl, il Bollettino ufficiale di Regione Lombardia, . L’obiettivo era selezionare i migliori progetti audiovisivi in grado di valorizzare l’immagine dei territori e le bellezze artistiche, architettoniche, naturalistiche e paesaggistiche della nostra regione.

“L’elevato numero di video che sono pervenuti”, spiega Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, “dimostra come ci sia tanta voglia di raccontare la Lombardia e le sue bellezze. In un periodo particolarmente difficile, i giovani, grazie alle loro creazioni, possono diventare gli ambasciatori di una terra che ha tanto da offrire e che merita di essere scoperta per le sue eccellenze che spaziano in ogni campo e ambito. Attraverso i video dei ragazzi è possibile conoscere nuove destinazioni e vivere esperienze uniche, scoprire luoghi meravigliosi e sorprendenti e, perché no, sognare nuove mete di viaggio”.

Il bando ha avuto un finanziamento di 16.000 euro. Ai primi in graduatoria è stato riconosciuto un corrispettivo economico così ripartito: 1° classificato – 5.000 euro lordi; 2° classificato – 4.000 euro lordi; 3° classificato – 3.000 euro lordi. Erano previsti, inoltre, due riconoscimenti speciali: Lombardia Out of Season, per il video che meglio promuoveva luoghi, destinazioni ed esperienze da vivere e visitare fuori stagione: 2.000 euro lordi; Montagna in Libertà, per il video che meglio promuoveva la montagna come destinazione ideale in grado di assicurare libertà di movimento in sicurezza: 2.000 euro lordi.

Il premio da 5.000 euro se lo è aggiudicato il milanese Alessandro Panzeri con ‘#Lombardystartsagain’. Al secondo posto il progetto di Lorenzo Urbani, bergamasco, dal titolo ‘Vieni?’. Terza posizione per Alessandro Valenti di Ello, in provincia di Lecco. Il video si intitola ‘Lombardia – le sue genti, i suoi paesaggi’. Riconoscimento speciale ‘Montagna in Libertà’ a Matteo Pozzoni di Cernusco Lombardone, nel Lecchese, per il video intitolato ‘Lombardia al Volo’. Il progetto ‘coinvolge ed emoziona, riuscendo a valorizzare al meglio le peculiarità della montagna-