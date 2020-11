Gastaldi (Lega): turismo, Brescia senza contributi per colpa del comune

(red.) Dal 18 novembre sarà possibile presentare istanza per il contributo a fondo perduto a favore dei negozi dei centri turistici. Ma non per Brescia, che viene esclusa dal beneficio, in quanto non riconosciuta a livello nazionale come città turistica.

“I turisti stranieri che arrivano a Brescia sono percentualmente troppo pochi perché la nostra città possa rientrare tra i comuni a cui spetta questo contributo. Bergamo e Verona, che rientrano in questa graduatoria, ringraziano. E di questo dobbiamo ringraziare l’attuale amministrazione comunale”, afferma la consigliera della Lega, Melania Gastaldi.

“La politica culturale e turistica di questa amministrazione non si è rivelata capace di rendere Brescia sufficientemente attrattiva agli occhi degli stranieri. E senza la Mille Miglia, che resta l’unico evento di richiamo da tempo, sarebbero ancora meno numerosi i turisti stranieri che in questi anni passano per la nostra città. Del resto ho suggerito più volte in questi anni, sia all’assessore Castelletti che a Fondazione Brescia Musei, che Brescia si associasse al Circuito dei Musei dei Garda, di cui attualmente il Vittoriale è degnamente capofila, ma non sono mai stata ascoltata. Avremmo intercettato i turisti stranieri che soggiornano numerosi sul nostro splendido Lago, così come ha da sempre saputo fare Verona. Questo è il risultato di anni di politica culturale e turistica priva di lungimiranza. Brescia resta chiusa in sè stessa e, anche stavolta, esclusa da un contributo che per i nostri commercianti adesso sarebbe quanto mai importante”.