Destinazione Lombardia: quattro progetti bresciani finanziati

(red.) Sono ben 4 i progetti della provincia di Brescia ammessi al finanziamento del bando per promuovere, a livello territoriale, la destinazione Lombardia. Alla misura, approvata da una delibera di Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda Lara Magoni, potevano partecipare soggetti pubblici e privati.

I progetti finanziati sono 15 e coprono molte provincie lombarde: 4 in provincia di Bergamo e altrettanti in quella di Brescia; 2 a Lecco e Sondrio; 1 a Como, Cremona e Varese.

“Un bando che ha ottenuto un ottimo riscontro in termini di domande presentate – dice l’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Lara Magoni – con il quale abbiamo voluto offrire ai territori la possibilità di essere protagonisti. La rinascita della Lombardia deve ripartire dalle sue bellezze, e valorizzarne le peculiarità artistiche, culturali, storiche ed enogastronomiche significa esaltare un patrimonio unico. Stiamo vivendo un periodo difficile. Proprio per questo abbiamo voluto dare un segnale forte, sostenendo le migliori proposte provenienti da tutta Lombardia in una logica decentrata di marketing territoriale”.

I progetti finanziati rispondo al criterio di declinare a livello territoriale la campagna di riposizionamento della Lombardia come destinazione turistica “Vorrei che la vedessi come me, tutti i giorni”, con la produzione e/o il riadeguamento dei relativi materiali di comunicazione e attività di pianificazione media.

DESCRIZIONE DEI PROGETTI PROVINCIA DI BRESCIA

VISIT LAKE ISEO – TITOLO DEL PROGETTO: …COME ME, OGNI GIORNO. Visit Lake Iseo intende favorire la destagionalizzazione dell’offerta turistica, promuovendo esperienze attrattive e fruibili sul lago nei mesi autunnali ed invernali, attraverso l’amplificazione della campagna di promozione della destinazione Lombardia. La campagna declinerà le linee guida regionali in quattro slogan con la presenza di altrettanti testimonial locali e sedici diverse creatività grafiche. Contributo assegnato: 9.450,00 euro.

CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTEDILEGNO-TONALE – TITOLO DEL PROGETTO: ALTA VALCAMONICA: LA TUA “SMART” MOUNTAIN.Il progetto intende amplificare la campagna di comunicazione regionale “inLombardia” facendo leva su due opportunità offerte dal territorio dell’Alta Valcamonica: la fruizione invernale “slow” (scoprire la montagna con le ciaspole ai piedi accompagnati da professionisti e in sicurezza) e la fruizione estiva legata al wellness. Contributo assegnato: 23.992,99 euro.

STRADA DEL VINO COLLI DEI LONGOBARDI – TITOLO DEL PROGETTO: INLOMBARDIA? IL VINO DEL RE SULLA VIA DI RE DESIDERIO. In ambito rurale, agroalimentare ed enogastronomico, la Strada del Vino Colli dei Longobardi mira a predisporre un’offerta di turismo esperienziale ricca e differenziata, in grado di coniugare il patrimonio storico culturale e la sapienza secolare del lavoro. Il mondo rurale è particolarmente attraente perché evoca uno stile di vita semplice e genuino con relazioni sincere, a contatto con la natura. Contributo assegnato: 9.100,00 euro.

COMUNITA’ MONTANA DI VALLE SABBIA – TITOLO DEL PROGETTO: ENJOY THE OUTDOORS IN LOMBARDY!. La Valle Sabbia ha presentato un progetto di rafforzamento della brand identity della destinazione, lavorando prevalentemente sull’online, nei mercati italiano e tedesco, puntando in particolare su outdoor, sport e active holiday. Il target scelto è famiglie e sportivi, secondo una strategia già ampiamente condivisa con gli stakeholders territoriali e con le istituzioni provinciali e regionali. Contributo assegnato: 7.000,00 euro.