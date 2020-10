Associazione Abbonamento Musei, Alberto Garlandini presidente

(red.) Alberto Garlandini è il nuovo presidente dell’Associazione Abbonamento Musei.

Museologo ed esperto in attività culturali e in gestione e promozione del patrimonio culturale, ricoprirà l’incarico per i prossimi tre anni.

“Abbonamento Musei ha dimostrato, in 25 anni, di essere una rete capace di creare opportunità per le istituzioni che ne fanno parte e per il pubblico che, da sempre, premia un servizio e un’offerta culturale tanto ampia e seria”, ha commentato il neo-presidente. “Con queste premesse sono onorato di presiedere un’associazione che riunisce circa 450 istituzioni, in un territorio ricco di storia, arte, tradizioni, dal Piemonte alla Lombardia alla Valle d’Aosta. Mi auguro che il mio impegno possa arricchire, ancora di più, questo sistema a favore di una comunità di cittadini per i quali la crescita culturale è un valore centrale e, insieme, auspico per Abbonamento Musei un arricchimento sempre più capace di responsabilità, creatività, partecipazione, patrimonio e identità.”