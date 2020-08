Turismo, bellezze bresciane nei post social da influencer

(red.) Se questa estate e soprattutto nei mesi successivi ad agosto la carta d’identità dei turisti stranieri in arrivo nel bresciano riporterà ancora di più l’Austria e la Germania come provenienza, sarà anche merito loro. Sono delle influencer, di cui anche un uomo, che hanno un notevole seguito sui social tramite i loro followers nei Paesi di provenienza. Sono state coinvolte in un progetto di Visit Brescia per raggiungere i luoghi più avveniristici e le perle del bresciano da immortalare con il cellulare e pubblicando i post sui social, in primis Instagram.

Hanno raggiunto la nostra provincia dalla fine di luglio fino alla prima settimana di agosto immortalandosi davanti a paesaggi straordinari come il lago d’Iseo, oltre alla Franciacorta e le valli. Loro sono Verena Henn, Greg Sideris, Debi Flügge, Magdalena Kalus e Anja Kaiser e Sabine Knoll. Un’idea rilanciata dal direttore di Visit Brescia Manuel Gabriele sottolineando quale impatto possano avere i social per attirare il turismo in provincia.