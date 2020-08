Oro in bocca, sabato e domenica camminate con Franco Arminio

(red.) Un fine settimana dedicato alla poesia e alla scoperta del paesaggio quello dell’8 e del 9 agosto. Oro in bocca, la rassegna promossa dalla Fondazione Provincia di Brescia Eventi, che, fino a fine agosto, toccherà le comunità montane di Valle Trompia, Valle Camonica, Valle Sabbia e Sebino, proponendo incontri mattutini preceduti da brevi camminate immerse nella natura, ospiterà infatti il poeta e paesologo Franco Arminio.

Il termine paesologo viene segnalato dai programmi di scrittura come inesistente, ma sarebbe un errore. Franco Arminio è fondatore della paesologia e uno dei poeti contemporanei più letti in Italia. La sua attività di osservazione dei luoghi, degli scorci quotidiani, dei panorami dei borghi dimenticati, sono il soggetto dei suoi libri e dei suoi documentari, nei quali mette in rilievo la bellezza dei paesaggi e i danni prodotti da un certo tipo di modernità.



Sabato 8 agosto Franco Arminio sarà in sarà in alta Valle Trompia: ritrovo al parcheggio del Maniva alle ore 9, da lì prima una mulattiera che costeggia un bunker di una trincea (visita a pagamento, scontata per Oro in bocca) e poi un sentiero erboso segnalato porteranno in una mezzora i partecipanti a un anfiteatro naturale con una splendida vista sulle montagne. Per chi lo desidera c’è la possibilità di noleggiare una e-bike al ristorante Dosso Alto e di prenotare un cestino da picnic con prodotti valtrumplini allo Chalet Maniva. In caso di pioggia ci si può spostare allo Chalet Maniva.

Domenica 9 agosto sarà la volta della Valle Sabbia, con un bel percorso che parte da Livemmo di Pertica Alta (partenza consigliata entro le ore 8,30). Lì si parcheggia e si cammina sulla SP 10 per circa 20 minuti in direzione di Avenone fino alla Chiesa di San Rocco (zona con pochissimi parcheggi), dove s’imbocca la strada che costeggia la Chiesa a sinistra e si sale per giungere dopo circa 25/30 minuti di strada sterrata (non percorribile da automobili private) al Prato della Malga Casine.

Per entrambe le date i partecipanti partiranno scaglionati per la passeggiata e raggiungeranno in modo autonomo il luogo dove alle 9,30 incontreranno Franco Arminio: uno spiazzo all’aperto dove si potranno disporre liberamente, ma con l’obbligo al distanziamento, nella radura. Per info: www.fondazioneprovinciadibresciaeventi.it

Ogni evento di Oro in bocca è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria (prenotazioni.oroinbocca@gmail.com, tel. 030.2906403).