Turismo

Alta Valcamonica e Val di Sole: decine di eventi estivi

Attesi artisti come Luciano Bertoli e Mogol ma non solo. Decine di eventi sportivi e naturalistici per bambini e famiglie.

(red.) È disponibile in versione digitale il calendario eventi estivo delle località Vermiglio, Passo Tonale, Ponte di Legno, Temù, Vione, Vezza d’Oglio, Incudine e Monno.

L’opuscolo copre i mesi da luglio a ottobre, riportando sia il calendario con le numerosissime iniziative dedicate a turisti e residenti, sia la sezione delle attività continuative sportive, culturali e dedicate ai bambini. 2020 – Eventi Estate-alta-valcamonica Tra gli ospiti più importanti che saranno presenti nella prossima stagione nell’area dell’Alta Valle Camonica-Alta Val di Sole vi saranno: Mogol (2 agosto), Simone Moro (4 agosto), Luciano Bertoli (6 agosto), Red Canzian (13 agosto), gli artisti da Zelig e Colorado: Luca Klobas, Max Pieriboni, Roberto De Marchi (16-17-18 agosto).