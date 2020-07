Vacanze a Sanremo, un ricco calendario di eventi per un’estate di divertimento

(red.) Quest’estate Sanremo diventa città del benessere, dove è possibile vivere tante esperienze: sportive, culturali, enogastronomiche, musicali senza dimenticare il relax sulle spiagge, lo shopping e, naturalmente, l’intrattenimento.

Sanremo propone un ricco calendario di eventi in sicurezza dedicato ai turisti, alle famiglie e a tutti coloro che desiderano trascorrere una vacanza all’insegna dello svago.

Una programmazione certamente differente rispetto a quanto proposto sino ad oggi, ma che assicura spensieratezza e divertimento.

Cinema all’aperto, valorizzazione dei siti culturali, musica nelle ville storiche, intrattenimenti per i più piccoli (sono ben 15), accompagneranno grandi e piccini in questi mesi estivi per un totale di oltre 80 appuntamenti, pensati proprio per un’estate esperienziale grazie anche al coinvolgimento del tessuto cittadino, delle tante realtà associative e turistico-commerciali, nonché dell’imprenditoria privata.

Le rassegne musicali e gli spettacoli teatrali a Villa Ormond e Villa Nobel, il cinema in piazza e nel centro storico, gli appuntamenti enogastronomici a porto vecchio, i concerti della prestigiosa Orchestra Sinfonica di Sanremo, il ritorno della lirica, il suggestivo festival dei boschi, le regate veliche e molto altro per un’offerta di intrattenimento a 360 gradi.

Organizza le tue vacanze a Sanremo, divertimento, relax e sicurezza sono assicurati!