Sanremo, estate 2020 al via: bellezza e sicurezza ad accogliere i turisti

(red.) A Sanremo estate al via. Se le vacanze 2020 saranno rigorosamente in Italia, la città dei fiori e del Festival della canzone è tra le mete più ambite.

Già capitale del turismo balneare ligure, quest’anno Sanremo è stata eletta dai vacanzieri del Bel Paese a destinazione ideale dove trascorrere giornate nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie senza rinunciare al divertimento e al relax per tutta la famiglia.

Anche per questa stagione estiva, infatti, chi sceglierà di soggiornare in quella che fu la casa di Alfred Nobel, Antonio Rubino, Italo Calvino – solo per citare alcuni dei cittadini più illustri –, ritroverà quella Sanremo che da sempre è nell’immaginario e molto, molto di più. Non mancheranno infatti il lungomare dove passeggiare tuffandosi nel sole, i ristoranti immersi nel profumo di salsedine, le boutique prestigiose e gli alberghi rinomati. Ci saranno anche i giardini con splendide cascate d’acqua, fiori, piante e una miriade di servizi per soggiorni benessere in totale intimità e sicurezza. Senza dimenticare gli spettacoli dei delfini del Santuario dei cetacei, le corse con i cavalli del campo di ippica e le partite su quello da golf. E ancora, gli ampi spazi verdi: dalla Cycling Riviera, una delle piste ciclopedonali più belle d’Italia, ai sentieri dell’entroterra, per una vacanza libera all’insegna di itinerari slow.

Per garantire una Sanremo sicura a 360° gli operatori si sono adeguate alle normative emesse dal Governo e dalle autorità sanitarie locali oltre che dall’Oms. Ma non solo. Perché a Sanremo le misure di prevenzione sono diventate occasione per conoscere la città in un modo completamente diverso rispetto al passato, con soggiorni di cui godere senza paura ma senza rinunciare alla socialità e alla bellezza.

Il merito si deve anche alla rete di imprese Sanremo On che, desiderosa di far ripartire l’economia cittadina bloccata dall’emergenza, ha avviato un’importante campagna promozionale dal valore di 70 mila euro destinata a portare il nome “Sanremo” oltre ogni confine. Il titolo? #Sanremofairumore, dalla canzone vincitrice del 70° Festival, simbolo di un’Italia che non si è mai arresa, neppure durante i giorni difficili di lockdown.

«Con main sponsor Unogas Energia – ha dichiarato il presidente Roberto Berio – è l’iniziativa più importante che Sanremo On ha intrapreso dalla sua nascita. Una campagna per reagire e che promuove il territorio: una Sanremo tranquilla, sicura, con bel tempo, mare, musica ed eventi. La destinazione ideale dove trascorrere le vacanze in relax e benessere dopo la lunga quarantena. Italiani vi aspettiamo!».