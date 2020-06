Brescia Buona: cibo, accoglienza e tanta socialità

(red.) Un viaggio alla scoperta del buono e del bello nel territorio bresciano. Questo è Brescia Buona. Il gusto dell’accoglienza, la rete di nove cooperative sociali attive nell’ambito della ristorazione e dell’accoglienza solidale, promossa dalla Fondazione ASM.

Brescia Buona nasce per raccontare, attraverso un articolato programma artistico e culturale, tutte le realtà che fanno dell’ospitalità un’esperienza imprenditoriale virtuosa, unendo alla qualità dei servizi, l’attenzione alle persone e il rispetto per il territorio.

Le 14 dimore del gusto e dell’accoglienza che aderiscono a Brescia Buona lavorano con donne e uomini in condizioni di fragilità, offrendo loro un’occasione di inclusione e l’opportunità di una ripartenza; inoltre valorizzano i luoghi ai quali appartengono con proposte che sono il frutto di ricerche culinarie legate all’esaltazione dei prodotti locali.

Brescia Buona ha visto la luce in piena emergenza sanitaria e, in attesa di far partire il calendario di iniziative culturali in piena sicurezza, è diventata un racconto affidato ai social. Tanti sono i volti e le voci che tutti i giorni si affacciano dalle pagine Facebook e Instagram e suggeriscono con storie di cucina, di bellezza, ma soprattutto di rinascita e di riscatto, quanti insospettabili sapori possono esserci in un piatto. Un itinerario che, nelle prossime settimane, diventerà sempre più reale e non solo virtuale, con eventi realizzati nelle dimore aderenti alla rete.

In questo momento di crisi e di scelte, necessarie e coraggiose, Brescia Buona incarna un modello di sviluppo possibile, ispirato a principi di impegno e solidarietà: un’occasione di rinascita partendo dal buono e dal bello.

Perché, come diceva Dostoevskij, “la bellezza salverà il mondo”.