Guide ambientali con Cipra, per la salvaguardia delle Alpi

(red.) “Con l’adesione di AIGAE a Cipra, poniamo le basi per un lungo percorso comune, volto alla protezione e allo sviluppo sostenibile dell’arco alpino: le nostre guide AIGAE costituiranno il grande valore aggiunto, tramite la loro opera di divulgazione scientifico culturale mirata alla sensibilizzazione dei cittadini, a tutela del territorio, in tutta la sua biodiversità, con un occhio di riguardo alla protezione del clima, alla mobilità, al consumo di risorse. Ora sono necessari cambiamenti sociali, nuove vie e combinazioni per la promozione dello sviluppo sostenibile. Da oggi siamo al fianco di Cipra per la protezione delle Alpi”

La richiesta di adesione curata dal direttore AIGAE Nino Martino, firmata dal Presidente Davide Galli per AIGAE e da Vanda Bonardo, Presidente di CIPRA Italia, firmata in data 16 Maggio, sancisce il reciproco riconoscimento tra il mondo delle guide professioniste che si rivolgono al mercato del turismo ecosostenibile nel territorio alpino ed alla sua tutela ed integrità. Un accordo di fondamentale rilievo, poiché l’arco alpino rappresenta uno spazio vitale economico e ricreativo di importanza europea,

Cipra è un’organizzazione non governativa, autonoma e senza scopo di lucro che si impegna per la protezione e lo sviluppo sostenibile delle Alpi fin dal 1952. Ha rappresentanze in sette Stati alpini e conta all’incirca 100 organizzazioni e istituzioni aderenti. Grazie alla costruzione di questa importante rete, promuove e propone soluzioni ai problemi e alle sfide attuali verso un futuro sostenibile ed ecologico del territorio alpino. E’ proprio grazie alll’operato di CIPRA, che viene redatta la Convenzione delle Alpi: un trattato internazionale vincolante firmato dagli stati alpini nel 1991.

Cipra rappresenta persone e organizzazioni che si impegnano per la vita nelle Alpi, esercita pressione a livello politico, economico ed amministrativo con collaborazioni in istituzioni di rilevanza politica.

Cipra difende le Alpi, rispettandone bellezza e varietà: le Alpi sono di grande importanza per tutta l’Europa in quanto spazio ricreativo per turisti e riserva di risorse vitali quali acqua, foreste e biodiversità.

Si impegna concretamente perchè la vita delle Alpi possa essere attrattiva e conveniente anche per le generazioni future, tutelandone ambiente naturale equilibrato e paesaggio intatto con una politica a difesa della ecosostenibilità.

Aigae, come Associazione di categoria, riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico, rappresenta a livello nazionale, ai sensi della legge 4/2013, tutti coloro che per professione accompagnano in Natura. AIGAE, tramite l’opera di divulgazione promossa dalle Guide Ambientali Escursionistiche, si fa promotrice del Turismo Ambientale, dell’educazione scientifica e culturale, ponendosi come obiettivo la preservazione dell’ambiente naturale, la diversità biologica, i processi ecologici essenziali e la ricerca di un nuovo equilibro tra uomo e natura.