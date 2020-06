Vacanze, agenzie viaggio: per molti bresciani sarà un’estate italiana

(red.) Sarà soprattutto un’estate di vacanze italiane. Lo confermano anche le agenzie di viaggio bresciane che in questi giorni, a cavallo dell’inizio della fase 3 e con gli spostamenti tra regioni diverse di nuovo consentiti senza limitazioni, hanno riaperto i battenti. L’incertezza sui voli dovrebbe quasi azzerare i viaggi verso l’estero, ma non bisogna neanche dimenticare che ci saranno numerosi bresciani che non potranno andare in vacanza perché hanno perso il posto di lavoro o hanno terminato le ferie a disposizione.

In ogni caso le mete che stanno spuntando su tutte sono la Sicilia, la Sardegna e la Puglia, ma i bresciani intenzionati ad andare in vacanza stanno valutando anche di restare “in casa” sul lago di Garda, oppure verso la Toscana o la Liguria. Le stesse agenzie di viaggio sparse per la provincia e interpellate su questo, sottolineano come per i viaggi all’estero si potrebbe puntare sulla Grecia (che da metà luglio dovrebbe rimuovere la quarantena obbligatoria) e sulla Spagna.

Dal 18 luglio anche sul mar Rosso e nello stesso mese anche in Tunisia. Ovviamente rispettando tutte le misure di sicurezza nei viaggi e nelle mete di villeggiatura. Nel frattempo, a proposito di viaggi e vacanze, da ieri, mercoledì 3 giugno, sono tornati operativi anche i mezzi di FlixBus. Al momento sono coinvolte 14 linee e con 20 autobus tra settanta città, Brescia compresa. A bordo si dovrà indossare la mascherina e al momento di salire sui mezzi verrà rilevata la temperatura e il controllo del biglietto in digitale.