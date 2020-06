Borgo La Caccia: il cestino take away si consuma tra i vigneti

(red.) In un momento in cui l’emergenza Covid ha imposto il distanziamento sociale e regole ferree da seguire per evitare l’aumento dei contagi, la risposta studiata da Borgo La Caccia per tornare alla normalità e godere della natura in sicurezza è stata ribattezzata “Felicità all’Aperto”. La proposta è tanto semplice quanto innovativa: per chi vuole tornare a correre, sorridere, degustare e mangiare all’aperto rispettando le limitazioni imposte dall’emergenza la cantina Borgo la Caccia anticipa la fase 3 aprendo le proprie porte. Tutto naturalmente in sicurezza organizzando piacevoli pic-nic di famiglia o tra amici.

Così dal 6 giugno sarà possibile prenotare per il take away o consumare sul posto tra i giardini della cantina dei gustosi 4 tipologie menù studiati in base alle esigenze dei cliente: il base, il deluxe, il veggy e infine il baby dedicato ai piccoli ospiti. Ad accompagnare il cestino già pronto di tutto quello che può servire per il pic nic all’aperto una bottiglia scelta della cantina. Per il servizio sul posto le pietanze saranno inserite in vassoi computabili e verranno fornite posate di metallo con tovaglia in tessuto, bicchieri di vetro e piatti in ceramica. Per il take away sarà consegnato il cofanetto Borgo la Caccia con piatti, posate e bicchieri in materiale biodegradabile. I punti di ritiro saranno il wine bar di Borgo la Caccia a Pozzolengo o il Maneggio Borgo la Caccia a Bedizzole.