Vacanze in Grecia a giugno, la Lombardia tra le regioni in black-list

(red.) Fino al prossimo 15 giugno i viaggi dall’Italia verso la Grecia sono esclusi, ma chi da quel giorno e fino al 30 giugno intende raggiungere la penisola ellenica dal nord Italia rischia di essere penalizzato. E tra queste regioni c’è anche la Lombardia da dove sono numerosi i turisti, anche bresciani, che spesso raggiungono la Grecia per godersi le vacanze.

La Lombardia, insieme al Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, cioé le regioni che presentano il più alto rischio di contagio ancora presente, è stata inserita in una sorta di black-list. I cittadini che volessero trascorrere un periodo di vacanza in Grecia dalla metà fino a fine giugno dovranno prima farsi testare e stare in isolamento per almeno una settimana.

La penisola ellenica ha anche stabilito che quanti arriveranno da aeroporti di zone a rischio saranno sottoposti al test del coronavirus. Se si risulta negativi si dovrà restare in isolamento per sette giorni, ma se si è positivi si dovrà restare fermi per due settimane e con tanti saluti alle vacanze.