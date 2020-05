Dubbi sulle vacanze estive, bresciani puntano anche le valli

(red.) La vacanza estiva, nonostante il periodo di emergenza, resta comunque un must, anche per cercare di smaltire e lasciarsi davvero alle spalle quasi due mesi di lockdown. Ma di fronte al fatto che i trasporti, in primis gli aerei, potrebbero costare di più nel biglietto viste le disposizioni, insieme alla scarsa sicurezza che in estate non ci siano problemi connessi al contagio, soprattutto all’estero, ma anche in altre località italiane di mare, sta spingendo molti a mete alternative. E il territorio bresciano è centrale in questo panorama.

Da un’analisi di cui scrive il Giornale di Brescia sono molti quelli che stanno puntando sulle valli, tra Valtrompia, Valsabbia e Valcamonica. Da una parte le ambientazioni montane che cancellano il problema del distanziamento sociale, la possibilità di respirare un’aria diversa, ma anche i possibili vincoli che potrebbero riproporsi negli spostamenti addirittura a livello regionale stanno mobilitando bresciani e non solo a salire in quota. Per esempio in Valtrompia, dove alla Comunità montana e ai Comuni in alta valle sono arrivate richieste di abitazioni in affitto tra Bovegno e Collio su tutti.

E in attesa di capire se l’interesse sarà tale, con le presenze in montagna, la valle potrebbe diventare di nuovo meta di turismo, considerando anche la pista ciclabile immersa nella natura e le attrazioni. Scenario identico anche per la Valsabbia e il lago d’Idro dove non solo i bresciani, ma anche i residenti di altre province lombarde stanno sondando la possibilità di trascorrere qui parte delle vacanze estive. Infine c’è la gettonata Valcamonica dove abitazioni in affitto e strutture ricettive sono quasi tutte esaurite.