Turismo, Gardone Riviera si conferma: è ancora Bandiera Blu

(red.) Stamattina, ovviamente solo in modalità online, si è svolta la cerimonia della FEE Italia per la consegna delle Bandiere Blu 2020. E anche quest’anno, come negli ultimi dieci, è stato confermato il vessillo per Gardone Riviera, nel bresciano, unica località lombarda e bresciana a conquistare il titolo. A dare l’annuncio è stato anche il consigliere comunale delegato all’Ambiente Stefano Ambrosini. Nella 34° edizione della rassegna, quindi, si conferma la posizione della località gardesana, soprattutto in questo periodo particolare per il turismo considerando il coronavirus.

Il riconoscimento internazionale assegnato dalla Foundation for Environmental Education arriva al termine di un’analisi che prevede la verifica della qualità delle acque, la depurazione, la gestione ambientale, la sicurezza, i servizi offerti, l’informazione e l’educazione ambientale. “Per il decimo anno consecutivo Gardone Riviera ottiene l’ambito riconoscimento della FEE Italia.

Questo risultato è stato possibile grazie alla collaborazione di tutti gli operatori turistici gardonesi – dice il consigliere comunale Stefano Ambrosini – che di anno in anno aumentano la qualità dei servizi offerti, da parte della cittadinanza, che partecipa attivamente alla vita della comunità con risultati importanti come lo sforamento dell’80% di raccolta differenziata del 2018-2019 e grazie alla qualità eccellente delle acque di balneazione nelle due spiagge pubbliche del Lido’84 e del Casino”.