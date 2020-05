Viaggi e vacanze, così si viaggerà con Ryanair dall’1 luglio

(red.) L’aeroporto di Orio al Serio è tra i più frequentati anche dai bresciani che generalmente, negli ultimi anni, hanno puntato soprattutto sulla compagnia aerea low cost Ryanair per i viaggi e le vacanze. E ora il patron del gruppo Michael O’Leary ha annunciato una serie di misure in vista della ripartenza. La polemica con il colosso irlandese del low cost era legata al fatto di mantenere il distanziamento sociale a bordo dei velivoli.

Ma O’Leary aveva criticato questo orientamento e infatti non verrà adottato a bordo, almeno che non sia possibile attuarlo su alcuni mezzi vuoti e su alcune rotte. Quindi, i posti dovrebbero restare gli stessi, mentre i passeggeri dovranno indossare le mascherine. Dal punto di vista dei tempi, Ryanair prevede di tornare a volare con il 40% dei viaggi a partire dal primo luglio, quando anche le misure di restrizione a livello europeo saranno allentate.

Quindi, 1.000 partenze al giorno verso il 90% delle destinazioni di solito coperte, per aumentare il traffico al 60% in agosto e al 70% a settembre. Per i passeggeri, ci sarà la misurazione della temperatura agli ingressi in aeroporto, l’obbligo del check-in online e anche l’accesso alle toilette in volo su richiesta e autorizzato dal personale per evitare le file e gli assembramenti.