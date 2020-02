Nel nuovo decennio è la tecnologia a migliorare i viaggi

(red.) Il nuovo decennio sarà un’epoca di importantissime innovazioni nella tecnologia applicata ai viaggi. Già il periodo tra il 2010 e il 2020 ha visto cambiare radicalmente il nostro modo di spostarci, con la diffusione globale degli smartphone e della copertura internet mobile, che a sua volta ha significato geolocalizzazione, mappe, meteo e guide ovunque. Oggi possiamo sempre conoscere in tempo reale quale strada dovremo percorrere, quanto manca all’arrivo, la situazione del traffico, e persino se ci sono buoni ristoranti o luoghi da visitare lungo il percorso. Una trasformazione assoluta dei nostri viaggi.

Ebbene, negli anni che ci apprestiamo a vivere il modo in cui ci muoviamo cambierà ancora, garantendoci viaggi più sicuri, ricchi di esperienze e il più possibile privi di intoppi. Le nostre auto saranno sempre più in grado di aiutarci nella guida, e nuovi strumenti per i nostri dispositivi (smartphone, smart watch, ecc) ci consentiranno di superare senza problemi le più comuni difficoltà, dalle barriere linguistiche ai problemi di sicurezza.

Ma a cavallo del nuovo decennio già moltissimo è stato fatto, con risultati stroardinari, e oggi viaggiare è più semplice e gradevole di quanto sia mai stato in tutta la storia umana. Prendiamo l’esempio del problema del parcheggio, la croce di tutti gli automobilisti. Oggi una piattaforma ci permette di risolverlo completamente in una di quelle circostanze in cui trovare un posto in breve tempo è più cruciale : gli aeroporti.

ParkVia è un innovativo servizio online che permette di trovare un posto auto conveniente e vicino al nostro terminal in tutti i principali aeroporti italiani , prenotandolo in anticipo e approfittando anche di grandi sconti.

Usarlo è semplicissimo : basta collegarsi a Parkvia.com, impostare l’aeroporto di interesse, la data di inizio e di fine sosta nell’apposito spazio in alto e cliccare su “Ricerca“. A questo punto il sito mostrerà i risultati più interessanti tra tutti i parcheggi disponibili, con in più gli sconti esclusivi di ParkVia che permettono di risparmiare fino al 60%.

Per ogni parcheggio sarà possibile vedere tutte le principali informazioni :

Il prezzo ( vedere le varie offerte e gli sconti fino a 60%)

La distanza del parcheggio dal terminal

La disponibilità e la frequenza delle navette tra parcheggio e terminal

Servizi per disabili (in questo caso bisogna richiederlo in anticipo nella sezione “ Richieste speciali “)

Le foto allegate

Le recensioni lasciate dai clienti precedenti.

Una volta fatta la propria scelta, basterà prenotare il posto facendo un pagamento tramite carta di credito, Paypal o Postepay. Il pagamento avviene in tutta sicurezza, grazie al sistema di crittografia SSL 128-bit, usato dalle banche per garantire la massima protezione dei dati sensibili. Una volta effettuato il pagamento, si riceve una conferma tramite e-mail o SMS.

Ma non finisce qui, ParkVia sostiene i suoi clienti tramite un servizio di assistenza efficiente, che può essere raggiunto via

Telefono : 02 36010988

E-mail: servizio.clienti-it@parkvia.com

Whatsapp: +41 161 730 0160

E nel corso dell’anno diventerà possibile anche prenotare un parcheggio usando i dispositivi di assistenza virtuale Amazon Alexa o Google Assistant! Ormai è facilissimo prenotare un parcheggio e risparmiare tempo ed energia per la partenza, senza più stress e risparmiando. Prenotate subito il vostro posto auto con ParkVia!