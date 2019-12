Sirmione, imposta di soggiorno estesa a tutto l’anno

(red.) Il turismo a Sirmione, perla bresciana del lago di Garda, non è più solo in estate e nel periodo di Pasqua, ma tutto l’anno. E non è la sola, visto che anche Desenzano e Salò attirano turisti in ogni periodo dell’anno. Per questo motivo il Comune di Sirmione ha deciso di estendere a tutto l’anno l’imposta di soggiorno a quanti trascorreranno almeno una notte nella penisola gardesana. Dall’amministrazione fanno sapere di non aver aumentato la quota, ma solo di averla redistribuita.

Le tariffe variano dai 50 centesimi per i parcheggi fino a 90 centesimi a notte per gli hotel a una stella, 1 euro per gli hotel a due stelle e bed and breakfast, 1,50 euro per i tre stelle e case vacanze, 2,30 euro per gli hotel a quattro stelle e al massimo di 3,50 euro per gli hotel a cinque stelle. Applicando queste somme tutto l’anno il Comune dovrebbe incassare fino a 1,2 milioni di euro, mentre i turisti disabili saranno esenti.

A livello statistico, Sirmione è la terza città lombarda più visitata dopo Milano e Limone sul Garda. Gli importi che saranno introitati dall’imposta di soggiorno saranno stanziati per realizzare nuovi infopoint rispetto ai già esistenti di Colombare e del Porto. Una parte degli incassi saranno dedicati anche agli eventi, alla pulizia e sicurezza.