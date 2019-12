Turismo, Brescia al 2° posto in Lombardia dopo Milano

(red.) La provincia di Brescia si prepara a chiudere un anno, il 2019, che è stato al top dal punto di vista turistico. Tanto che nel periodo compreso tra gennaio e settembre e analizzato da Polis (dati riportati da Bresciaoggi) sulla base dei numeri dell’Istat, il territorio bresciano si pone in Lombardia al secondo posto solo dopo il capoluogo Milano. A livello lombardo si parla di oltre 14 milioni di arrivi e quasi 36 milioni di presenze, in aumento fino al 7% rispetto allo stesso periodo del 2018. E i dati sono anche positivi rispetto alla media nazionale che anzi ha fatto registrare un calo tra arrivi e presenze.

Di quell’imponente dato lombardo a livello turistico, Milano si prende quasi la metà per arrivi e un terzo delle presenze. Al secondo posto, come detto, c’è spazio per Brescia con i suoi 2,5 milioni di arrivi e 9,7 milioni di presenze. Seguono Como, Bergamo, Varese, Monza e Brianza, Lecco, Mantova, Pavia, Cremona e Sondrio, mentre Lodi è l’unica ad avere risultati negativi.