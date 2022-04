Bagnolo, imprenditore “pizzicato” con contrassegno disabili falso

Bagnolo Mella. Esibiva sul cruscotto della propria auto di lusso un contrassegno per disabili. Peccato, però, che fosse stato falsificato e che il trucchetto sia stato scoperto dalla Polizia Locale, mettendo fine ad un utilizzo improprio del tagliando.

E’ successo a Bagnolo Mella, dove alcuni residenti hanno segnalato ai vigili la vettura, che veniva posteggiata in uno stallo riservato. A scoprire che il tagliando era fasullo, intestato ad una ragazzino disabile che non risiede in paese, gli agenti della Locale che, attraverso accertamenti anche sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sabato scorso si sono presentati dall’uomo, che aveva, come era solito fare, lasciato l’auto nel posto riservato ai portatori di handicap.

L’imprenditore ha mostrato agli agenti un tesserino in corso di validità, ma intestato alla moglie, non presente in quel momento. Approfondendo a situazione i poliziotti hanno scoperto che il codice

del permesso risultava attribuito ad un ragazzino disabile: da ulteriori approfondimenti gli agenti della Municipale hanno scoperto che il tagliando era stato contraffatto in modo “professionale”. E’ scattata quindi la denuncia per l’imprenditore che lo deteneva: per lui la decurtazione di quattro punti della patente, il sequestro del contrassegno e una sanzione amministrativa.